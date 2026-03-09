Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 9. mars 2026 10:02 Leikmenn Cruzeiro og Atlético Mineiro létu hnefana tala í leik liðanna í gær. Rúmlega tuttugu leikmenn fengu að líta rauða spjaldið eftir að átök brutust út í leik brasilísku fótboltaliðanna Cruzerio og Atlético Minero. Liðin áttust við í úrslitaleik fylkisdeildarinnar í Minas Gerais. Cruzeiro hafði betur, 1-0, og urðu þar með fylkismeistarar í fyrsta sinn í sjö ár. Undir blálok leiksins átti Christian, leikmaður Cruzeiro, skot sem markvörður Atlético, Everson, varði. Christian hljóp í kjölfarið á Everson sem brást illa við, hrinti miðjumanninum og setti hné sitt á bringu hans. Samherjar Christians gerðu aðsúg að Everson og hrintu honum á markstöngina. Þá varð fjandinn laus og öryggisverðir þurftu að skakka leikinn. 🇧🇷 Meanwhile in Brazil, it was a FULL-ON BRAWL between Gremio and Atletico Mineiro last night. 😳🥊These are absolutely CRAZY SCENES. 🤯 pic.twitter.com/AHTLDfCaNu— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 9, 2026 Samkvæmt brasilískum fjölmiðlum sýndi dómari leiksins, Matheus Delgado Candancan, 23 leikmönnum rauða spjaldið. Tólf leikmenn Cruzeiro fengu reisupassann og ellefu leikmenn Alético, þar á meðal gamla brýnið Hulk. Eftir leikinn baðst Hulk afsökunar á uppþotinu og sagði leikmenn liðanna hafa sýnt slæmt fordæmi. Fótbolti Brasilía Mest lesið Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu Fótbolti Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Enski boltinn Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fótbolti Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Fótbolti Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport „Bara besti leikurinn sem ég hef séð hjá Kristó í nokkur ár“ Körfubolti Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Fótbolti Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Fótbolti Fleiri fréttir Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Sjá meira