Tuttuguogþrír leik­menn reknir út eftir slags­mál

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Leikmenn Cruzeiro og Atlético Mineiro létu hnefana tala í leik liðanna í gær.

Rúmlega tuttugu leikmenn fengu að líta rauða spjaldið eftir að átök brutust út í leik brasilísku fótboltaliðanna Cruzerio og Atlético Minero.

Liðin áttust við í úrslitaleik fylkisdeildarinnar í Minas Gerais. Cruzeiro hafði betur, 1-0, og urðu þar með fylkismeistarar í fyrsta sinn í sjö ár.

Undir blálok leiksins átti Christian, leikmaður Cruzeiro, skot sem markvörður Atlético, Everson, varði. Christian hljóp í kjölfarið á Everson sem brást illa við, hrinti miðjumanninum og setti hné sitt á bringu hans.

Samherjar Christians gerðu aðsúg að Everson og hrintu honum á markstöngina. Þá varð fjandinn laus og öryggisverðir þurftu að skakka leikinn.

Samkvæmt brasilískum fjölmiðlum sýndi dómari leiksins, Matheus Delgado Candancan, 23 leikmönnum rauða spjaldið. Tólf leikmenn Cruzeiro fengu reisupassann og ellefu leikmenn Alético, þar á meðal gamla brýnið Hulk. 

Eftir leikinn baðst Hulk afsökunar á uppþotinu og sagði leikmenn liðanna hafa sýnt slæmt fordæmi.

