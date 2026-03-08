Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni

Fótbolti

Stuðningsmenn beggja liða réðust inn á völlinn eftir leik. Steve Welsh/PA Images via Getty Images

Celtic komst áfram í undanúrslit skosku bikarkeppninnar í fótbolta eftir hádramatískan sigur í vítaspyrnukeppni á útivelli gegn Rangers. Lokatölur 0-0 en 2-4 fyrir Celtic eftir vító. 

Rangers voru með stjórn á leiknum frá upphafi til enda. Heimamenn á Ibrox voru hins vegar óheppnir fyrir framan markið.

Þeir tóku nítján skot í venjulegum leiktíma, fjögur þeirra rötuðu á markið, en tókst ekki að brjóta ísinn. 

Celtic varðist mjög aftarlega á vellinum og átti eitt skot á markið úr slöku færi. Þeim tókst reyndar að koma boltanum í netið í fyrri hálfleik upp úr hornspyrnu, en markið var réttilega dæmt af vegna rangstöðu. Þar með leik sóknarleik Celtic í raun og veru. 

Leiknum lauk síðan með markalausa jafntefli og haldið var í framlengingu.

Þar tókst Rangers loks að koma boltanum yfir línuna, en markið fékk ekki að standa eftir VAR skoðun vegna þess að boltinn fór í hönd sóknarmanns.

Þá þurfti að fara í vítaspyrnukeppni, sem Celtic vann 4-2. Þrátt fyrir að hafa aðeins átt þetta eina skot á 120 mínútum var gestaliðið sparkvissara.

Gestirnir fóru hlæjandi heim af Ibrox. WM Sport Media/Getty Images

Alex Oxlade-Chamberlain, Auston Trusty, Reo Hatate og Tomas Cvancara skoruðu mörkin fyrir Celtic. James Tavernier klikkaði á fyrstu spyrnu Rangers og Djeidi Gassama á þeirri fjórðu.

Öryggisvörðurinn ákvað að standa ekki í vegi fyrir þessum svartklæddu mönnum með hettur fyrir andlitinu. Harvey/SNS Group via Getty Images

Allt sauð upp úr þegar leiknum lauk. Stuðningsmenn beggja liða stormuðu inn á völlinn en eftir afskipti lögreglu tókst að róa mannskapinn niður. 

