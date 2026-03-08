Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. mars 2026 16:01 Stuðningsmenn beggja liða réðust inn á völlinn eftir leik. Steve Welsh/PA Images via Getty Images Celtic komst áfram í undanúrslit skosku bikarkeppninnar í fótbolta eftir hádramatískan sigur í vítaspyrnukeppni á útivelli gegn Rangers. Lokatölur 0-0 en 2-4 fyrir Celtic eftir vító. Rangers voru með stjórn á leiknum frá upphafi til enda. Heimamenn á Ibrox voru hins vegar óheppnir fyrir framan markið. Þeir tóku nítján skot í venjulegum leiktíma, fjögur þeirra rötuðu á markið, en tókst ekki að brjóta ísinn. Celtic varðist mjög aftarlega á vellinum og átti eitt skot á markið úr slöku færi. Þeim tókst reyndar að koma boltanum í netið í fyrri hálfleik upp úr hornspyrnu, en markið var réttilega dæmt af vegna rangstöðu. Þar með leik sóknarleik Celtic í raun og veru. Leiknum lauk síðan með markalausa jafntefli og haldið var í framlengingu. Þar tókst Rangers loks að koma boltanum yfir línuna, en markið fékk ekki að standa eftir VAR skoðun vegna þess að boltinn fór í hönd sóknarmanns. Þá þurfti að fara í vítaspyrnukeppni, sem Celtic vann 4-2. Þrátt fyrir að hafa aðeins átt þetta eina skot á 120 mínútum var gestaliðið sparkvissara. Gestirnir fóru hlæjandi heim af Ibrox. WM Sport Media/Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain, Auston Trusty, Reo Hatate og Tomas Cvancara skoruðu mörkin fyrir Celtic. James Tavernier klikkaði á fyrstu spyrnu Rangers og Djeidi Gassama á þeirri fjórðu. Öryggisvörðurinn ákvað að standa ekki í vegi fyrir þessum svartklæddu mönnum með hettur fyrir andlitinu. Harvey/SNS Group via Getty Images Allt sauð upp úr þegar leiknum lauk. Stuðningsmenn beggja liða stormuðu inn á völlinn en eftir afskipti lögreglu tókst að róa mannskapinn niður. Skoski boltinn Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 „Þessi breyting hjá Keflavík var hálfgerð þvæla“ Körfubolti Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti „Það vantaði fræðsluefni um konur og íþróttir“ Sport Fleiri fréttir Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn Ísaki var fórnað í hálfleik eftir að Köln missti mann af velli Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Sjá meira