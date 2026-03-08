Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. mars 2026 19:09 Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í undanúrslitaleiknum. Getty/Archivio Massimo Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson og félagar hans í Midtjylland tryggðu sér í kvöld sæti í úrslitaleik danska bikarsins. Midtjylland gerði það með því að gera 1-1 jafntefli við AGF á heimavelli sínum í seinni undanúrslitaleik liðanna. Liðið vann fyrri leikinn 1-0 og þar með 2-1 samanlagt. Midtjylland mætir FC Kaupmannahöfn í Íslendingaslag í bikarúrslitaleiknum en Kaupmannahafnarfélagið komst áfram í gær. Tobias Bech kom AGF í 1-0 á 58. mínútu og þá var staðan orðin jöfn en Júnior Brumado jafnaði metin tíu mínútum síðar og lokatölurnar urðu 1-1. Elías Rafn lék allan tímann í marki Midtjylland og varði fjögur skot. Danski boltinn Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Uppgjör: Svartfjallaland - Ísland 33-24 | Hér varð hrun Handbolti Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 „Þessi breyting hjá Keflavík var hálfgerð þvæla“ Körfubolti „Það vantaði fræðsluefni um konur og íþróttir“ Sport Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport Fleiri fréttir Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn Ísaki var fórnað í hálfleik eftir að Köln missti mann af velli Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Sjá meira