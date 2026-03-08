Fótbolti

Elías Rafn og fé­lagar tryggðu sér sæti í bikar­úr­slita­leiknum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í undanúrslitaleiknum.
Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson og félagar hans í Midtjylland tryggðu sér í kvöld sæti í úrslitaleik danska bikarsins.

Midtjylland gerði það með því að gera 1-1 jafntefli við AGF á heimavelli sínum í seinni undanúrslitaleik liðanna. Liðið vann fyrri leikinn 1-0 og þar með 2-1 samanlagt.

Midtjylland mætir FC Kaupmannahöfn í Íslendingaslag í bikarúrslitaleiknum en Kaupmannahafnarfélagið komst áfram í gær.

Tobias Bech kom AGF í 1-0 á 58. mínútu og þá var staðan orðin jöfn en Júnior Brumado jafnaði metin tíu mínútum síðar og lokatölurnar urðu 1-1.

Elías Rafn lék allan tímann í marki Midtjylland og varði fjögur skot.

Danski boltinn

