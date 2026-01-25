Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik

Alisha Lehmann spilaði sinn fyrsta leik fyrir Leicester City í 1-2 tapi gegn West Ham í 13. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Íslenska landsliðskonan Hlín Eiríksdóttir er hins vegar enn að glíma við meiðsli.
Lehmann gekk til liðs við Leicester fyrir þremur dögum síðan og byrjaði á varamannabekknum í dag. Hún leysti síðan vinstri vængmanninn Shannon O'Brien af hólmi á 64. mínútu, strax eftir að Leicester lenti 2-0 mörkum undir.
Á 84. mínútu minnkaði Leicester muninn, þegar fyrirgjöf barst til Lehmann og varnarmaður rak fæti í boltann. Markið skráðist sem sjálfsmark á Evu Nystrom.
Með tapinu missti Leicester af mikilvægum stigum í harðri fallbaráttu. Botnlið Liverpool vann fyrsta sigur tímabilsins og er komið með 7 stig. West Ham er þar fyrir ofan með 8 stig, líkt og Everton. Leicester er svo með 9 stig í 9. sætinu.
Hlín Eiríksdóttur hefur ekki spilað síðan hún meiddist í tapi gegn toppliði Manchester City þann 7. desember.