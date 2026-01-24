Samfylkingin valdi sér borgarstjóraefni Agnar Már Másson og Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifa 24. janúar 2026 16:58 Heiða Björg og Pétur slást um oddvitasætið. Vísir/Ívar Fannar Pétur Marteinsson skákaði sitjandi borgarstjóra og verður oddviti Samfylkingarinnar í Retkjavík í sveitarstjórnarkosningunum 2026. Niðurstöður flokksvals Samfylkingarinnar í Reykjavík voru kynntar í kvöld. Sextán gáfu kost á sér en sex fengu sæti á listanum. Úrslitin eru eftirfarandi. Pétur Marteinsson Heiða Björg Hilmisdóttir Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir Skúli Helgason Stein Olav Romslo Bjarnveig Birta Bjarnadóttir Vísir var í beinni útsendingu og einnig var fylgst með gangi mála í vaktinni hér að neðan. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðunni.