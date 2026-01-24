Innlent

Sam­fylkingin valdi sér borgar­stjóra­efni

Agnar Már Másson og Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifa
Heiða Björg og Pétur slást um oddvitasætið. Vísir/Ívar Fannar

Pétur Marteinsson skákaði sitjandi borgarstjóra og verður oddviti Samfylkingarinnar í Retkjavík í sveitarstjórnarkosningunum 2026. Niðurstöður flokksvals Samfylkingarinnar í Reykjavík voru kynntar í kvöld.

Sextán gáfu kost á sér en sex fengu sæti á listanum. Úrslitin eru eftirfarandi.

  1. Pétur Marteinsson
  2. Heiða Björg Hilmisdóttir
  3. Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir
  4. Skúli Helgason
  5. Stein Olav Romslo
  6. Bjarnveig Birta Bjarnadóttir

