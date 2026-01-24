Ungur drengur látinn eftir hákarlaárás

Tólf ára drengur er látinn eftir að hafa verið bitinn af hákarli í sjónum við Sidney í Ástralíu. Fjórir urðu fyrir hákarlaárás á stuttum tíma í vikunni.
Drengurinn hét Nico Antic og var að leika sér að hoppa út í sjóinn með vinum sínum þann 18. janúar þegar hákarl, af tegundinni nautháfur, réðst á Antic. Vinir hans stukku í vatnið á eftir honum til að hjálpa.
Antic hlaut alvarlega áverka á fæti og var fluttur á sjúkrahús. Eftir að hafa gengist undir skurðaðgerð var hann settur í dá. Antic lést af sárum sínum í gær.
„Nico var glaður, vinalegur og íþróttamannslegur ungur strákur með einstaklega góðhjartað og gjafmilt eðli. Hann var alltaf fullur af lífi og þannig munum við minnast hans,“ segir í tilkynningu frá fjölskyldu hans samkvæmt BBC.
Sett var af stað fjáröflun fyrir fjölskylduna og hafa safnast tæpar þrjátíu milljónir íslenskra króna.
Greint var frá því í vikunni að fjórir urðu fyrir hákarlaárás á 48 klukkustundum. Antic var sá fyrsti af fjórum sem varð fyrir hákarlaárás.
39 ára brimbrettakappi hlaut sár á bringuna eftir að hákarl beit í brettið hans. Annar brimbrettakappi fékk einnig sár og nokkrum klukkustundum þar á eftir hlaut 27 ára maður alvarlega áverka.
Yfirvöld telja að allar árásirnar hafi verið af völdum nautháfa, sem finnast bæði í saltvatni og ferskvatni. Mikið hefur rignt á svæðinu svo vatnið varð gruggugra og erfiðara er að sjá hárkalana. Einnig skolast fæða niður með ám og út í sjó.