Stjórnarmaður í þýska knattspyrnusambandinu segir að kominn sé tími til að íhuga sniðgöngu á heimsmeistaramótinu í fótbolta vegna aðgerða Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna.
Oke Göttlich, forseti þýska félagsins St. Pauli og einn af tíu varaforsetum þýska sambandsins, sagði í viðtali við dagblaðið Hamburger Morgenpost á föstudag að „tíminn sé kominn“ til að „íhuga og ræða þetta alvarlega“.
Trump hefur sáð sundrungu í Evrópu með yfirtökutilboði sínu í Grænland – hálfsjálfstætt yfirráðasvæði Danmerkur, sem er aðili að NATO – og síðari hótun hans um að leggja á tolla á átta Evrópuríki sem voru andvíg yfirtökunni.
Þetta varð til þess að margir af nánustu bandamönnum Bandaríkjanna vöruðu við rofi í samskiptum við Washington sem gæti splundrað NATO-bandalaginu.
„Hverjar voru réttlætingarnar fyrir sniðgöngu Ólympíuleikanna á níunda áratugnum? Að mínu mati er hugsanleg ógn meiri nú en þá. Við þurfum að taka þessa umræðu,“ sagði Göttlich.
Bandaríkin halda heimsmeistaramótið ásamt Kanada og Mexíkó frá 11. júní til 19. júlí. Stuðningsfólk hefur áhyggjur af háu miðaverði, á meðan ferðabönn sem Trump-stjórnin hefur sett á koma einnig í veg fyrir að stuðningsmenn frá sumum keppnisþjóðum geti mætt.
Göttlich, sem hefur kallað eftir vörn fyrir gildum, mun líklega mæta andstöðu við kröfur um sniðgöngu frá Bernd Neuendorf, forseta sambandsins, og Gianni Infantino, forseta FIFA.
Marina Ferrari íþróttamálaráðherra Frakklands sagði fyrr í vikunni að land hennar væri ekki að íhuga sniðgöngu vegna spennu tengdri Grænlandi en útilokaði það ekki í framtíðinni.
„Eins og staðan er núna er enginn vilji frá ráðuneytinu til að sniðganga þessa stóru og langþráðu keppni,“ sagði hún við fréttamenn á þriðjudag. „Að því sögðu er ég ekki að dæma fyrir fram um hvað gæti gerst.“
Þýska sambandið lýsti áður yfir andstöðu við Katar sem gestgjafa heimsmeistaramótsins 2022.
Þýskalandi gekk illa á því móti og þjálfarinn sem tók við eftir það, Julian Nagelsmann, sagði að hann vildi engar frekari pólitískar truflanir.
„Katar var of pólitískt fyrir alla og nú erum við algjörlega ópólitísk. Þetta er eitthvað sem truflar mig mjög, mjög, mjög mikið,“ sagði Göttlich.
„Sem samtök og samfélag erum við að gleyma því hvernig á að setja mörkin og hvernig eiga að verja okkar gildi,“ bætti hann við. „Er farið yfir mörkin þegar einhver hótar? Er farið yfir mörkin þegar einhver ræðst á einhvern? Þegar fólk deyr?,“ sagði Göttlich.
„Ég myndi vilja vita frá Donald Trump hvenær hann hefur náð að sínum mörkum og ég myndi vilja vita það frá Bernd Neuendorf og Gianni Infantino,“ sagði Göttlich.