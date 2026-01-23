Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Sindri Sverrisson skrifar 23. janúar 2026 12:22 Andrew Robertson gæti verið á förum frá Liverpool. Getty Andy Robertson gæti verið á förum frá Liverpool til Tottenham en félögin eiga í viðræðum um kaup Lundúnafélagsins á skoska bakverðinum. Hinn áreiðanlegi David Ornstein hjá The Athletic greindi frá þessu í dag og virðast viðræðurnar á réttri leið í átt að samkomulagi. Núgildandi samningur Robertson við Liverpool rennur út í sumar. 🚨 EXCL: Tottenham Hotspur working on deal to sign Andy Robertson from Liverpool. #THFC brought forward plan to vie for 31yo #LFC left-back as free agent this summer; not done but talks between all parties advancing in bid to reach agreement @TheAthleticFC https://t.co/v1Wocekavz— David Ornstein (@David_Ornstein) January 23, 2026 Tottenham er á höttunum eftir liðsstyrk og þessi tíðindi af Robertson koma í kjölfar þess að Ben Davies ökklabrotnaði sem veikir Tottenham í vinstri bakvarðarstöðunni. Robertson hefur verið hjá Liverpool í næstum því níu ár og átt mikilli velgengni að fagna. Hann er hins vegar ekki lengur fastamaður í liðinu, ekki síst eftir komu Milos Kerkez frá Bournemouth síðasta sumar. Enski boltinn Mest lesið „Hann er sonur minn“ Fótbolti Líkur Íslands á verðlaunum snaraukist Handbolti Svona var EM-Pallborðið: Allt sem þarf að vita fyrir stórleikinn í dag Handbolti Besta sætið um sóknarleikinn: „Að mínu mati dugar þetta ekki til“ Handbolti Mátti ekki hlaupa maraþonhlaup með barnið sitt á sér Sport Elvar vildi ekki stela fjölskyldubílnum Handbolti „Hann gæti gert fullt af sóknum léttari“ Handbolti Hakkar í sig þá sem vildu reka Alfreð Gíslason Handbolti „Ef ég hitti Dag þá mun ég knúsa hann“ Handbolti Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Enski boltinn Fleiri fréttir Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar Þættir um Manchester United í anda „The Crown“ Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum Óttast að Grealish verði lengi frá Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool Bauð Paul Scholes heim til sín til að ræða málin Leikmaður Liverpool lenti í eltihrelli Vilja sjá þessa stjóra í brúna hjá United Bestu mörkin: Sjáðu glæsilegan hjólhest gríska táningsins „Sumir ungir þjálfarar nú til dags eru hrokafullir“ Benoný til bjargar eftir vandræðalegt sjálfsmark liðsfélaga „Carrick gaf stuðningsmönnum „smjörþefinn“ af Ferguson-tímanum“ Hjólhestaspyrna táningsins tryggði Brighton stig Guéhi genginn til liðs við City „Þetta eru svakaleg kaup“ Sagður fá lengri líflínu „Þegar þú ert ráðinn til Chelsea er bara spurning hvenær þú verður rekinn“ Aston Villa mistókst að höggva í forskot Arsenal Útivallarófarir Newcastle halda áfram „Ekki hrifinn af bauli eigin stuðningsmanna“ Íhuga að reka Glasner eftir reiðikastið Sjáðu hvernig United vann City og öll mörkin úr enska í gær Mætti brjálaður í viðtal og hjólaði í stjórnina Pirrandi kvöld fyrir topplið Arsenal í Skírisskógi Dagar Frank hjá Tottenham taldir? Benoný skoraði sigurmark Stockport Sjá meira