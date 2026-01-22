Þættir um Manchester United í anda „The Crown“

Manchester United hefur gert samning við kvikmyndarisann Lionsgate um gerð sjónvarpsþáttaraðar í líkingu við „The Crown“.
The Athletic segir frá samningi Manchester United við norðurameríska framleiðslufyrirtækið Lionsgate um gerð leikinnar endursagnar á sögu félagsins.
Framleiðslan er enn á þróunarstigi og hefur hvorki verið skrifuð né seld til sjónvarpsstöðvar eða streymisveitu, en hugmyndin er svipuð og í The Crown, sögulegri dramaþáttaröð í sex þáttaröðum á Netflix sem fjallar um líf breska þjóðhöfðingjans Elísabetar II drottningar.
Samkvæmt mörgum aðilum sem þekkja til viðræðnanna, og sem allir tjáðu sig með nafnleynd til að vernda stöðu sína, hefur samkomulag náðst sem felur í sér að United fær tryggða greiðslu upp á lága, margra milljóna punda upphæð ef þáttaröðin verður framleidd og seld. Framtíðarþóknunum verður skipt á milli félagsins og Lionsgate, en virði þeirra eykst eftir fjölda þáttaraða og þátta sem gerðir verða og umfangi hvers kyns samnings sem gerður verður.
Breski sjónvarpshandritshöfundurinn og leikstjórinn Jed Mercurio – sem hefur skapað vinsælar breskar sjónvarpsþáttaraðir á borð við Bodyguard og Line of Duty – hefur tekið þátt í viðræðum um verkefnið. Hann er stuðningsmaður Manchester United frá barnæsku.
Á þessu stigi er ekki vitað hvaða tímabil verða tekin fyrir, en sögu United skortir ekki sögusvið sem myndu höfða bæði til harðra stuðningsmanna og almennra áhorfenda.
Sá hörmulegasti var flugslysið í München árið 1958, þegar 23 manns, þar af átta leikmenn United, létust eftir að flugvél liðsins hrapaði í Þýskalandi á leið heim úr Evrópukeppnisleik gegn Rauðu stjörnunni frá Belgrad. Þáverandi knattspyrnustjóri United, Sir Matt Busby, sem slasaðist alvarlega, endurbyggði lið sitt í kjölfarið og leiddi það til fyrsta sigurs í úrslitaleik Evrópukeppninnar árið 1968.
United vann ekki enskan deildartitil í 26 ár þar til Sir Alex Ferguson gerði liðið að ráðandi afli í enskum fótbolta. Liðið vann 13 úrvalsdeildartitla á árunum 1993 til 2013, fimm bikartitla og tvo Meistaradeildartitla, með þrennuna frægu tímabilið 1998-99 sem hápunkt.
Á leiðinni þróaðist United í eitt fremsta íþróttamerki heims og státaði af sumum af frægustu knattspyrnumönnum þess, allt frá George Best, Sir Bobby Charlton og Denis Law á sjöunda áratugnum, til Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Roy Keane og Wayne Rooney undir stjórn Ferguson. Sjálfsmynd United hefur einnig mótast af staðbundnum hæfileikum, þar sem stjörnur eins og Paul Scholes, Ryan Giggs og Marcus Rashford hafa verið aldir upp í unglingaakademíu félagsins.
Þrátt fyrir að United hafi notið gríðarlegrar velgengni hefur félagið einnig átt tímabil það sem ekkert hefur gengið. Það féll síðast úr efstu deild árið 1974 og hefur ekki unnið úrvalsdeildartitilinn síðan 2013, árið sem Ferguson hætti sem knattspyrnustjóri.
United hefur einnig verið miðpunktur mjög umdeildra eigendaskipta, en bandaríska Glazer-fjölskyldan, sem einnig á Tampa Bay Buccaneers í NFL-deildinni, eignaðist félagið með skuldsettri yfirtöku árið 2005. Árið 2023 seldu Glazer-hjónin minnihluta í félaginu til breska milljarðamæringsins Sir Jim Ratcliffe, sem hefur staðið fyrir róttækum breytingum og niðurskurði starfsfólks síðan hann fékk lyklavöldin að íþróttastarfsemi United.
Á þessu stigi er ekki vitað að hve miklu leyti United hefur samið um víðtækt ritstjórnarvald og samþykki yfir leiknu þáttaröðinni.
