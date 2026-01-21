X fyllist af gríni um Ísland/Grænland

Heimurinn fylgdist með ræðu Donalds Trump Bandaríkjaforseta á World Economic Forum í Davos í dag, þar sem hann ruglaði ítrekað saman Íslandi og Grænlandi. Háðfuglar á X voru fljótir að grípa gæsina.
Trump vísaði til Grænlands sem ísklumps, eða „piece of ice“ og þar virðist hafa orðið skammhlaup í kolli forsetans því í framhaldinu fór hann að tala um Grænland sem Ísland. Reyndar eru uppi kenningar þess efnis að hann hafi ekki verið að tala um Ísland, heldur ísland; þá í merkingunni að Grænland sé ísland.
En háðfuglarnir á X, sem þykjast aðeins betur að sér í landafræði en Trump, létu þetta ekki trufla sig hið minnsta eins og sjá má á þeim dæmum sem tekin eru til hér neðar. En þau eru miklu fleiri.
Hér er til að mynda gengið lengra en þarna er gefið til kynna að bandarískir hermenn myndu ruglast á búðunum Iceland á Bretlandi saman við Ísland eftir að Trump gefur skipun um innrás.
Trump: <mixes up Greenland and Iceland>US Army: Sir, yes, sir!Result: pic.twitter.com/rjMZJdjVO6— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 21, 2026
Ritstjóri erlendra frétta hjá Wall Street Journal veltir því fyrir sér hvort undirskriftasöfnun Íslendinga gegn Billy Long, sendiherraefni Trumps, hafi kallað fram reiði forsetans.
En fjölmörgum þótti herra Long ekkert sérstaklega fyndinn þegar hann sagði að Ísland væri á leið með að verða 52. ríki Bandaríkjanna og hann ríkisstjóri.
Question is whether Iceland is a Freudian slip or just a slip, given this. https://t.co/ihBfTKYxpa https://t.co/8A4gAE4Wy7— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) January 21, 2026
Og svo tekur við beinskeyttara grín.
Iceland at the moment....as Trump repeatedly confuses them with Greenland pic.twitter.com/ej6FOslR2f— Hugh Lovatt (@h_lovatt) January 21, 2026
Þessi brandari er á mörkunum:
Iceland, who is your daddy? 🤣 #Trump #Davos pic.twitter.com/HPDzLkMlbG— Paul King (@Paul_King_Tours) January 21, 2026
Og Onion hægrisins í Bandaríkjunum grínaðist með það þegar Trump ruglaðist á löndunum gær.
Hér er grínast með klæðnað Marco Rubio, utanríkisráðherra, eftir að hann kemst að því að hann þarf að gera innrás í Ísland út af ruglingi Trumps.
Marco Rubio trying to figure out what to wear now that he has to invade Iceland because Trump got it confused with Greenland. pic.twitter.com/ICgn7M9S0I— Liz Mair (@LizMair) January 21, 2026
Og hér vilja menn hjálpa Bandaríkjaforseta með landafræðikunnáttuna, ef hann vilji taka Ísland þá er hér kort af landinu:
Hey Trump, if you want to take over Iceland: This is what Iceland looks like on the map. pic.twitter.com/4YB9uH2i19— Montrey (@Montrey82631182) January 21, 2026
Ólafur Stephensen framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda er einn þeirra sem tjáir sig um ræðu Donalds Trump Bandaríkjaforseta á ráðstefnu Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic Forum) en þar voru margir þjóðarleiðtogar heims staddir – í Davos í Sviss. Óhætt er að segja að viðbrögðin séu blendin; fólk veit eiginlega ekki hvaðan á sig stendur veðrið.
