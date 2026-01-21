Höfuðstöðvar UNRWA í Jerúsalem rifnar Hólmfríður Gísladóttir skrifar 21. janúar 2026 12:28 Stórar vinnuvélar eru á staðnum og vinna að því að rífa niður allt sem áður stóð innan höfuðstöðva UNRWA. Getty/Faiz Abu Rmeleh Höfuðstöðvar Palestínuflóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna (UNRWA) í Jerúsalem hafa verið rifnar niður. Framkvæmdastjóri UNRWA á Vesturbakkanum segir að samtökunum hafi verið gert viðvart um að framkvæmdaaðilar og lögregla hefðu mætt á vettvang í morgun til að hefja störf. Höfuðstöðvarnar höfðu ekki verið notaðar í um það bil ár, ekki síst vegna hótana og ógnana, en að sögn Rolad Friedrich voru öryggisstarfsmenn sem höfðu verið ráðið til að gæta þeirra reknir burtu í morgun. Hann sagði í samtali við Guardian að yfirvöld hefðu einnig farið inn og lagt hald á búnað áður en niðurrif hófst. Ísraelski fáninn hefur verið dreginn að húni á staðnum og þá mættu nokkrir stjórnmálamenn á vettvang til að fagna áfanganum. Öryggismálaráðherrann Itamar Ben-Gvir sagði um að ræða „sögulegan dag“. Stjórnvöld í Ísrael hafa löngum sakað starfsmenn UNRWA um samstarf og stuðning við Hamas og bönnuðu stofnuninni að starfa í Ísrael í fyrra. Formlega hefur stofnunin það á höndum að sjá 2,5 milljónum Palestínumanna á Gasa, Vesturbakkanum og Austur-Jerúsalem fyrir aðstoð, auk þess sem þau starfa einnig í þágu yfir þriggja milljóna flóttamanna í Sýrlandi, Jórdaníu og Líbanon. Samkvæmt UNRWA hafa 382 starfsmenn stofnunarinnar látist í árásum Ísraels á Gasa. Palestína Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Sex sagt upp í menntamálaráðuneytinu Innlent Davos-vaktin: Beðið eftir ræðu Trumps Erlent Vél Trump snúið við en ræðan enn á dagskrá Erlent Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Innlent Hvað býr bakvið sólgleraugu Macron? Erlent Vinnuslys þar sem maður „missti höndina inn í vals“ Innlent Óvæntur blaðamannafundur: Las „afrekabókina“ og sýndi myndir af glæpamönnum Erlent Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara Innlent Eldræða Carney: „Ef þú ert ekki við borðið þá ertu á matseðlinum“ Erlent Hættur í Viðreisn og sækist eftir formennsku í SI Innlent Fleiri fréttir Höfuðstöðvar UNRWA í Jerúsalem rifnar Reyndu að fá dómara til að hlutast til um mál Le Pen Eldræða Carney: „Ef þú ert ekki við borðið þá ertu á matseðlinum“ Davos-vaktin: Beðið eftir ræðu Trumps Hvað býr bakvið sólgleraugu Macron? Morðingi Abe dæmdur í lífstíðarfangelsi Vél Trump snúið við en ræðan enn á dagskrá Telur Trump gera mistök Einn látinn eftir annað lestarslys á Spáni Óvæntur blaðamannafundur: Las „afrekabókina“ og sýndi myndir af glæpamönnum Fæðingum fækkaði um 1,62 milljónir milli ára Varaði við lögmáli frumskógarins og hæddist að Trump Beiting hervalds ólíkleg en ekki útilokuð Ráðherra Trumps segir Evrópu móðursjúka Skutu flugskeytum fyrir tólf milljarða á einni nóttu Fyrsta árinu af fjórum lokið Fjórar hákarlaárásir á aðeins 48 klukkustundum Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Vöruðu við slæmum skilyrðum á brautinni Vitleysan „í þessum óþekka strák í Hvíta húsinu“ leiði vonandi til sjálfstæðis Skoða bann við nektarforritum eftir X-hneykslið Býður Pútín sæti í „friðarráði“ fyrir Gasaströndina Hættur að hugsa bara um frið fyrst hann fékk ekki Nóbelinn Tala látinna hækkar í lestarslysinu á Spáni Danir máttlausir gagnvart rússnesku ógninni í 20 ár Rúmlega tuttugu látnir eftir árekstur tveggja hraðlesta Boðar leiðtogaráðið á aukafund vegna hótana Trumps Brýndi fyrir Trump að tollun hans væri „röng“ Þjóðverjar yfirgefa Grænland Ræddi við Trump: „Hlakka til að sjá hann“ Sjá meira