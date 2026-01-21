Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool

Spænska stórblaðið Marca hefur staðfest fréttir af áhuga Xabi Alonso á að verða knattspyrnustjóri Liverpool í næstu framtíð.
Xabi Alonso hefur verið orðaður við Liverpool allt frá því hann lét af störfum sem knattspyrnustjóri Real Madrid fyrr í þessum mánuði.
Aðeins nokkrum dögum eftir skyndilegt brotthvarf Xabi Alonso frá Real Madrid er spænski snillingurinn óhjákvæmilega orðaður við endurkomu á Anfield á meðan fyrrverandi stjóri Liverpool, Jurgen Klopp, kemur fram sem hugsanlegur bjargvættur Real Madrid.
Þetta slúður lætur stuðningsmenn Liverpool bæði dreyma um og hafa áhyggjur af því hvað tekur við.
Samkvæmt spænska miðlinum Marca, sem er jafnan vel tengdur inn í hringi Real Madrid, hefur nánasta framtíð Alonso þegar verið kortlögð. Í fréttinni kemur fram að spænski þjálfarinn ætli að verja næstu mánuðum með fjölskyldu sinni í San Sebastián, fjarri sviðsljósinu.
Alonso hefur sést á La Concha-ströndinni ásamt föður sínum, fyrrverandi leikmanni Real Sociedad, Perico Alonso. Eiginkona hans, Nagore Aranburu, sem hefur staðið við hlið hans allan leikmanna- og þjálfaraferilinn, og börn þeirra þrjú verða í forgangi á þessu íhugunartímabili.
En það sem skiptir öllu máli er að Marca greinir frá því að Alonso ætli að taka „virkt hlé í nokkra mánuði“ áður en hann íhugar tilboð frá og með júlí. Enska úrvalsdeildin mun hafa „mikið að segja“ um næsta áfangastað hans og þótt nokkur ensk félög gætu bankað á dyrnar virðist það eðlilega vera Liverpool sem hefur forskotið.
Því er haldið fram að ef Liverpool hefur samband fyrir júlí séu öll veðmál úr gildi og að Alonso myndi stökkva á tækifærið. „Til Liverpool, það vitum við öll, mun hann fara fljótlega. Fyrr eða síðar,“ skrifar blaðamaðurinn Juan Castro.
Í fréttinni er gefið í skyn að þótt Alonso ætli að bíða fram á sumar gætu tilfinningatengsl hans við Anfield – „club del alma“ hans (sálarklúbburinn) – flýtt fyrir þeirri tímalínu ef tækifærið gæfist.
Yfirlýstur vilji Alonso er að hvíla sig fram í júlí áður en hann skoðar tilboð. Slík tímalína myndi krefjast þess að Liverpool héldi annaðhvort áfram með Slot út þetta tímabil eða gerði breytingu um mitt tímabil og réði bráðabirgðastjóra – hvorugt virðist ásættanlegt fyrir FSG.
