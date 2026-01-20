Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Sindri Sverrisson skrifar 20. janúar 2026 13:30 Telma Steindórsdóttir er mætt í Garðabæinn. Stjarnan Tvítuga fótboltakonan Telma Steindórsdóttir er gengin í raðir Stjörnunnar frá Fram og fylgir þar með á eftir þjálfaranum Óskari Smára Haraldssyni sem fór sömu leið eftir síðasta tímabil. Telma skrifaði undir samning til næstu þriggja ára við Stjörnuna, eftir að hafa spilað fyrir Fram síðustu þrjú ár. Hún þykir efnilegur varnarmaður og á að baki sex leiki fyrir yngri landslið Íslands. Hún er uppalin hjá Val en lék svo með KR og HK áður en hún kom til Fram og átti sinn þátt í að koma liðinu upp í Bestu deildina, þar sem liðið hélt svo sæti sínu í sumar. Þá hefur hún einnig leikið með St. John's háskólanum í Bandaríkjunum. „Ég er gríðarlega ánægður með að Telma hafi ákveðið að koma til okkar, hún bæði kemur til með að styrkja liðið til lengri og styttri tíma. Hún hefur tekið miklum framförum undanfarin ár og vænti ég þess að þau skref haldi áfram,“ er haft eftir Óskari Smára þjálfara Stjörnunnar á Facebook-síðu félagsins. Besta deild kvenna Fram Stjarnan Mest lesið Knorr lofaði Alfreð: Enginn egóisti og róaði okkur Handbolti Dagur henti tveimur leikmönnum sínum upp í stúku Handbolti Aldrei hlegið jafnmikið og við að horfa á Nablann Körfubolti „Besta íslenska landslið sem við höfum mætt“ Handbolti Átján ára orðin næstfljótust í sögu Íslands Sport „Sumir ungir þjálfarar nú til dags eru hrokafullir“ Enski boltinn „Hræddir erum við ekki“ Sport Gleðin snerist í sorg hjá Danmörku Handbolti Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Íslenski boltinn EM í dag: Það eru engar afsakanir í boði Handbolti Fleiri fréttir Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Tveir ungir varnarmenn til FH Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Róbert með þrennu í sigri KR Fram lagði Leiknismenn Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Bikarhetjan til KA Þrótti berst mikill liðsstyrkur úr Keflavík Jón Guðni aðstoðar Ólaf Inga Blikarnir eru búnir að missa 34 mörk og 25 stoðsendingar Birta eltir ástina og semur við Genoa Júlíus Mar seldur til Kristiansund Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Alfreð hættur hjá Breiðabliki Sjá meira