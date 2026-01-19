Lamdi konu stuttu eftir að hann var stunginn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 19. janúar 2026 23:17 Atvik málsins áttu sér stað á Akureyri. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið dæmdur í níu mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir tvær hættulegar líkamsárásir, önnur þeirra gegn sambýliskonu sinni, og akstur undir áhrifum fíkniefna. Önnur líkamsárásin átti sér stað nokkrum sekúndum eftir að maðurinn varð sjálfur fyrir stunguárás. Málið var tekið fyrir af héraðsdómi Norðurlands eystra í desember 2025. Fyrsta líkamsárásin átti sér stað aðfaranótt 3. ágúst 2024 á Ráðhústorginu á Akureyri. Brotaþolinn, sem er kona, sagði fyrir dómi að hún hefði verið með vinkonu sinni og þær mætt sambýliskonu ákærða. Henni sýndist að sambýliskonan ætti í einhverjum átökum við aðra konu. Brotaþolinn gekk því að sambýliskonunni, lagði hönd á öxl hennar og spurði hvort það væri ekki allt í lagi. Það næsta sem hún mundi var að vinkona hennar var að hjálpa henni að standa upp. Hún vissi ekki að maðurinn hefði lamið hana fyrr en henni hafði verið sagt það. Í kjölfar árásarinnar hafi hún misst tvo daga úr vinnu, átt erfitt með svefn og upplifað óöryggi. Hún kvað höfuðkúpu hafa aflagast aftan á hnakka, brotnað úr framtönn og rifið úr augabrún. Þá hefði hún fengið glóðarauga og mar, og eitt spor hafi verið saumað aftan í hnakka. Einnig kom í ljós nokkrum dögum síðar að hún hafði brákað rifbein og var greind með einkenni heilahristings. Stunginn og svo lamið Maðurinn sem var ákærður sagði að hann hefði aldrei séð eða heyrt af konunni fyrir umrætt kvöld og neitaði sök. Hann hefði farið í miðbæ Akureyrar að skemmta sér en síðan hafi sambýliskona hans átt í einhverju ósætti við tvær aðrar stúlkur. Hann hafi skorist í leikinn þegar annar maður ógnaði sambýliskonu hans. Ákærði greip í öxl mannsins, sem síðan stakk hann. Áður hefur verið fjallað um stunguárásina. Um var að ræða ungan karlmann, sautján ára umrætt kvöld, og hlaut hann tíu mánaða skilorðsbundinn dóm fyrir árásina sem talin var lífshættuleg. Hafði ekki haft tíma til að kýla neinn Sambýliskonan sagði hins vegar fyrir dómi að konan hefði komið upp að sér en hún hefði beðið konuna um að fara, þar sem ákærði og annar maður, sem síðar stakk ákærða, voru að öskra á hvorn annan. Mennirnir tveir hefðu dottið í jörðina og konan einnig. Hún sagðist hafa hjálpað konunni aftur á fætur og þá hafi ekkert verið að henni. Aðspurð kvaðst hún ekki hafa séð manninn kýla konuna og að lögreglan hafi verið það fljót á vettvang að hann hefði ekki haft tækifæri til að kýla neinn. Fyrir dómi var upptaka úr öryggismyndavél lögreglunnar þar sem sjá má mann eiga í útistöðum við annan, ganga burt og á eftir honum kona og brotaþolinn þar á eftir. Brotaþolinn reyndi að ræða við konuna, sem ýtir henni burt. Maðurinn hverfur úr mynd í augnablik en birtist aftur og sést kýla brotaþola í andlitið án nokkurs fyrirvara. Játaði að hafa lamið sambýliskonuna Karlmaðurinn var ákærður fyrir alls þrjú brot en játaði sök í hinum tveimur. Annars vegar játaði maðurinn að hafa ógnað lífi, heilsu og velferð sambýliskonu sinnar og barnsmóður með því að ráðast á hana í miðbæ Akureyrar. Hann hrinti henni harkalega í götuna og kýldi svo í andlitið þegar hún stóð upp svo hún féll aftur. Þegar konan lá á götunni sparkaði hann í andlit og höfuð hennar. Atvikið náðist á upptöku og þar má sjá manninn taka tilhlaup og sparka af öllu afli í höfuð sambýliskonu sinnar. Áverkar brotaþola reyndust ekki alvarlegir þrátt fyrir ofsafengna árás. Maðurinn játar einnig að hafa ekið undir áhrifum ávana- og fíkniefna. Níu mánaða dómur Maðurinn var fundinn sekur um að hafa kýlt konuna í andlitið þannig að hún féll og skall með höfuðið í gangstétt. Óumdeilt er þó að sú árás átti sér stað einhverjum sekúndum eftir að ákærði var ítrekað stunginn með hníf. Dómurinn telur það sannað að hann hafi veitt höggið af ásetningi þótt hann kunni að hafa verið þokukenndur. Fyrir brotin þrjú var maðurinn dæmdur í níu mánaða skilorðsbundið fangelsi. Hann þarf að greiða tvö hundruð þúsund króna sekt og er sviptur ökuréttindum í átján mánuði. Þá þarf hann að greiða konunni tæpar 715 þúsund krónur og hálfa milljón króna í málskostnað. Dómsmál Akureyri