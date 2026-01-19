Vegagerðin hefur boðið út lagningu bundins slitlags á 7,4 kílómetra kafla Einholtsvegar í Bláskógabyggð í uppsveitum Árnessýslu. Þetta er fyrsta framkvæmdaútboð sem auglýst er í vegagerð frá því í júlí síðastliðið sumar, ef frá er talið lítið útboð í gerð hringtorgs í Garðabæ í september.
Einholtsvegur verður styrktur, breikkaður og klæddur á kaflanum frá gömlu Tungufljótsbrúnni ofan Tungnarétta og að Hrunamannavegi ofan við Brúarhlöð. Endurbyggður vegur fylgir sömu veglínu en verður hærri og aðeins breiðari en núverandi vegur, með bundnu slitlagi, bættum sjónlengdum og öruggum hliðarsvæðum, samkvæmt kynningu Vegagerðarinnar.
Verktími er áætlaður um hálft annað ár. Í útboðsauglýsingu er gert ráð fyrir að verkinu skuli að fullu lokið fyrir 15. ágúst 2027. Tilboðsfrestur rennur út þriðjudaginn 27. janúar næstkomandi. Framkvæmdin er fjármögnuð með fjárveitingu á tengivegaáætlun 2025-2029.
Vegagerðin segir að framkvæmdin hafi fremur lítil umhverfisáhrif nema hvað varðar betri samgöngur og bætt umferðaröryggi vegfarenda. Markmið framkvæmdarinnar sé að bæta vegsamgöngur á svæðinu, auka umferðaröryggi íbúa og annarra vegfarenda á Einholtsvegi og stuðla að greiðari samgöngum í Bláskógabyggð.
Þegar G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, var spurður hversvegna verkútboð hefðu legið meira og minna niðri frá því í júlí sagði hann að flest verk Vegagerðarinnar væru boðin út á fyrri hluta árs þar sem flest þeirra væru tengd því að undirbúa og vinna þegar tíð sé hagstæð, það er að segja ekki að vetri. Sama gildi í ár þar sem á fyrri helmingi ársins verði boðinn út fjöldi verkefna. Hluti þeirra verði kynntur á væntanlegu útboðsþingi.
Í greinargerð fjárlagafrumvarps í haust og nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar eru taldar upp helstu nýju framkvæmdirnar sem ætlunin er að hefjast handa við á þessu ári.
Á höfuðborgarsvæðinu eru það Fossvogsbrúin, sem búið er að semja um við verktaka, og breikkun Vesturlandsvegar um Kjalarnes að Hvalfjarðargöngum.
Á Vesturlandi fá kafli í Helgafellssveit milli Stykkishólmsafleggjara og Álftafjarðar brautargengi, og á Vestfjörðum lokaáfanginn í Gufudalssveit; stálbogabrú yfir Djúpafjörð, sem áformað er að bjóða út í næsta mánuði.
Í Þingeyjarsýslum á að fara í smíði nýrrar brúar yfir Skjálfandafljót í Kinn. Loks á að hefjast handa við langþráð verkefni í Bárðardal; að leggja slitlag á vegarkafla í dalnum vestanmegin.
Á útboðsþingi í fyrra boðaði samgönguráðherra kraftmikla vegagerð í landinu, en þó ekki fyrr en búið væri að ná niður verðbólgu og vöxtum:
Gert er ráð fyrir að Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mæli fyrir samgönguáætlun á Alþingi í dag. Um er að ræða fyrstu samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar en hún er fyrir árin 2026 til 2040 og henni fylgir einnig fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2026 til 2030.
Vegagerðin vonast til að liðlega tvöhundruð kílómetrar af malarvegum á landinu verði malbikaðir á næstu fimm árum. Innviðaráðherra segir mikið ákall úr dreifbýlinu að fá bundið slitlag á sveitavegi.
Breikkun Suðurlandsvegar meðfram Rauðavatni og Norðlingaholti frestast fram á næsta áratug, sem og breikkun Reykjanesbrautar milli Njarðvíkur og Leifsstöðvar. Endurbætur á Reykjanesbraut um Hafnarfjörð bíða og einnig gerð mislægra gatnamót við Bústaðaveg.