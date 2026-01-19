Býður Pútín sæti í „friðarráði“ fyrir Gasaströndina Kjartan Kjartansson skrifar 19. janúar 2026 11:15 Stuðningsmenn Úkraínu með grímur af Trump og Pútín við Brandenborgarhliðið í Berlín. Vísir/EPA Bandaríkjaforseti hefur boðið Vladímír Pútín, forseta Rússlands, sæti í svonefndu „friðarráði“ sínu um uppbyggingu Gasastrandarinnar. Ekki er ljóst hvort að sömu kröfur verði gerðar til Pútín og til annarra leiðtoga sem eru sagðir hafa fengið slíkt boð. Stjórnvöld í Kreml greindu frá því í dag að Donald Trump hefði sent Pútín forseta boð um sæti í „friðarráði“ um stjórn og uppbyggingu Gasastrandarinnar eftir hernað Ísraela þar. Dmitrí Peskov, talsmaður Pútíns, segir að rússnesk stjórnvöld reyni nú að átta sig á smáatriðunum í tilboðinu í samræði við stjórnvöld í Washington. Vestrænir fjölmiðlar hafa greint því að Trump ætli að krefja leiðtoga um milljarð dollara ef þeir vilja taka varanlegt sæti í ráðinu. Friðarráðið var stofnað með blessun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í nóvember en því var ætlað að fylgja eftir vopnahléi Ísraels og Hamas-samtakanna. Trump er sagður verða fyrsti formaður þess og hafa neitunarvald um ákvarðanir þess. Á meðal þeirra sem eru sagðir hafa fengið boð í ráðið er Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, og Javier Milei, forseti Argentínu. Bandaríkin Donald Trump Palestína Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Rússland Vladimír Pútín Mest lesið Samþykktu aldrei að Sanna fengi oddvitasætið Innlent Minnir á hvernig Hitler komst til valda Innlent Fann kattarhræ í margnota poka úti í hrauni Innlent Þjóðverjar yfirgefa Grænland Erlent Hættur að hugsa bara um frið fyrst hann fékk ekki Nóbelinn Erlent Danir máttlausir gagnvart rússnesku ógninni í 20 ár Erlent Tala látinna hækkar í lestarslysinu á Spáni Erlent Ekki rétta leiðin að kynda undir læsisstríð Innlent Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Innlent Rúmlega tuttugu látnir eftir árekstur tveggja hraðlesta Erlent Fleiri fréttir Býður Pútín sæti í „friðarráði“ fyrir Gasaströndina Hættur að hugsa bara um frið fyrst hann fékk ekki Nóbelinn Tala látinna hækkar í lestarslysinu á Spáni Danir máttlausir gagnvart rússnesku ógninni í 20 ár Rúmlega tuttugu látnir eftir árekstur tveggja hraðlesta Boðar leiðtogaráðið á aukafund vegna hótana Trumps Brýndi fyrir Trump að tollun hans væri „röng“ Þjóðverjar yfirgefa Grænland Ræddi við Trump: „Hlakka til að sjá hann“ Hervæddur hvunndagurinn í Nuuk Átta látnir á einum degi vegna snjóflóða Miklar sviptingar í Sýrlandi Gríðarleg vonbrigði og mikið áhyggjuefni Tollahótanir Trump gætu hrundið af stað uggvænlegri atburðarás Nóbelsnefndin afdráttarlaus varðandi framsal verðlaunapeninga Vilja beita „ofurvopni“ ESB gegn Bandaríkjunum Hundruð hermanna í viðbragðsstöðu vegna Minnesota Myndir: Þúsundir mótmæltu á Grænlandi Segir þúsundir hafa dáið á grimmilegan máta Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Evrópuleiðtogar bregðast við: „Við látum ekki fjárkúga okkur“ Macron: „Engin ógnun eða hótun mun hafa áhrif á okkur“ Ekki útilokað að Ísland sæti Grænlandstollum Þyrfti líklega að leggja toll á allt Evrópusambandið Reyna að rjúfa nettenginu endanlega Boðar 10 prósenta toll á Norðurlönd, Breta, Frakka, Þjóðverja og fleiri Þúsundir baula á bandaríska sendiherrann Ítalir lögðu hald á skip frá Rússlandi Enn deilt um Epstein-skjölin: Dómsmálaráðuneytið segir dómara ekki mega skipa óháðan eftirlitsaðila Bein útsending: Flytja fimm þúsund tonna eldflaug á skotpall fyrir tunglskot Sjá meira