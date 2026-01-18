Vinstri græn og Vor til vinstri bjóða fram í sameiginlegu framboði í komandi borgarstjórnarkosningum. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi mun leiða listann.
Sanna, sem var kjörinn borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins í síðustu kosningum, mun leiða framboðið og fulltrúar Vors til vinstri skipa einnig fjórða og fimmta sæti.
Fulltrúar VG munu skipa annað, þriðja og sjötta sæti listans. Sætum fyrir neðan það verður skipt með jafnræði að leiðarljósi, í hefðbundnum fléttulista.
Þetta var ákveðið á félagsfundi VG í Reykjavík í dag, samkvæmt tilkynningu frá VG..
Einnig var samþykkt að halda forval til að velja fulltrúa VG á listanum í þau 3 efstu sæti sem koma í hlut VG. Það verður gert með forvali sem mun fara fram helgina 20.-22. febrúar nk. með rafrænum hætti. Stjórn VG í Reykjavík var einnig falið að ljúka við vinnu við endanlega tillögu að framboðinu.
Í tilkynningunni segir að ákvörðunin sé tekin á grundvelli mikillar samstöðu í málefnum og sameiginlegrar sýnar á réttlátt og sanngjarnt samfélag. „Í kjölfar síðustu alþingiskosninga, þar sem engin skýr vinstri rödd á lengur sæti á Alþingi, er samstaða vinstrihreyfinga mikilvægari en nokkru sinni fyrr,“ segir í tilkynningunni.