Sanna býður sig fram undir merkjum Vors til vinstri

Árni Sæberg skrifar
Sanna er borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins en ætlar að bjóða fram undir öðrum merkjum í vor.
Sanna er borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins en ætlar að bjóða fram undir öðrum merkjum í vor. Vísir/Ívar Fannar

Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins, hefur tilkynnt að hún muni bjóða sig fram í borgartjórnarkosningum í vor. Það gerir hún undir merkjum nýs framboðs, Vors til vinstri, en þó ætlar hún ekki að segja sig úr Sósíalistaflokknum.

Frá þessu greinir Sanna í myndskeiði á Facebook, sem sjá má hér að neðan:

Þá segir á vef Vors til vinstri að hún trúi því að lausnirnar fyrir Reykjavík sé að finna í félagshyggju — í því að byggja borg þar sem lífsgæði og réttlæti eru í forgrunni. Hún vilji bjóða sig fram í komandi borgarstjórnarkosningum.

„Nú er kominn tími til að við, fólkið á vinstri vængnum, tökum höndum saman og búum til raunverulegt afl fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Við þurfum samstöðu og opið samtal.“

Ný stjórn skapað óvissu

Þá segir að hún hafi undanfarin tvö kjörtímabil lagt sig alla fram við að vinna fyrir borgarbúa sem þurfi á öflugu vinstra afli að halda. Hún sé þakklát fyrir það traust henni hafi verið sýnt.

„Það er ekkert leyndarmál að innan sósíalistaflokksins hafa orðið miklar breytingar. Ný stjórn hefur skapað óvissu og togstreitu meðal félaga, bæði innan sem utan flokks. Fjöldi fólks hefur áhyggjur af því hvert flokkurinn stefnir. Ég skil þær áhyggjur mjög vel. En ég er sannfærð um að þessi tímabundna óvissa verði stuttur kafli í sögu flokksins. Kjarninn í minni nálgun er enn sá sami; efnahagslegt og félagslegt réttlæti.“

Hún starfi fyrir grasrótina og fólkið í borginni. Þess vegna ætli hún ekki að segja sig úr flokknum, þrátt fyrir þrýsting frá nýrri stjórn. Hún trúi því að á næsta aðalfundi taki fólk við stjórn sem hafi skýra sýn, heiðarleika og stuðning meirihluta félaga.

„Þar til ætla ég að halda áfram að vinna af fullum krafti fyrir þau gildi sem sameina vinstra fólk. Því baráttan framundan er stærri en flokkar. Baráttan krefst samstöðu allra þeirra sem vilja réttlátari, ódýrari og lífvænlegri borg.“

Fólk í öðrum sveitarfélögum velkomið

Þau sem viti að félagshyggjan sé svarið við vanda borgarinnar þurfi að sýna ábyrgð, sameinast og skapa grundvöll fyrir öflugt vinstra framboð í þágu fólksins í borginni — óháð flokksmerkjum.

Þau þurfi sameiginlegan vettvang þar sem hugmyndir fólks fái að blómstra og vinna út frá því sem sameinar, en ekki því sem sundrar þeim.

„Þó að ég bjóði til samtals um borgina, þá veit ég að þetta er stærra verkefni. Vandinn sem við stöndum frammi fyrir er víða sá sami. Fólki í öðrum sveitarfélögum er velkomið að taka þátt og tengjast öðrum. Þannig stöndum við sterk. Gerum þetta saman því við viljum vor til vinstri!“

Vinsælasti borgarfulltrúinn

Samkvæmt nýlegri könnun Maskínu er Sanna vinsælasti borgarfulltrúinn en 24 prósent svarenda sögðu hana hafa staðið sig best á yfirstandandi kjörtímabili.

Á eftir henni kemur Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, sem eykur vinsældir sínar frá síðustu könnun. Tuttugu og eitt prósent íbúa segir hana hafa staðið sig best á kjörtímabilinu en 17% voru þeirrar skoðunar í ágúst síðastliðnum.

Þar á eftir kemur Einar Þorsteinsson fyrir Framsókn, en níu prósent telja hann hafa staðið sig best, og loks Dóra Björg Guðjónsdóttir Pírati sem sögð er standa sig best af átta prósent svarenda.

Sósíalistaflokkurinn Reykjavík Sveitarstjórnarmál Borgarstjórn Vor til vinstri

