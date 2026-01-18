Átta látnir á einum degi vegna snjóflóða Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 18. janúar 2026 15:18 Leitað að særðum í Pongau. Bergrettung Pongau Eftir linnulausa ofankomu í austurrísku Ölpunum síðustu vikuna féll í gær fjöldi snjóflóða og hafa átta manns látið þar lífið. Síðdegis í gær hreif snjóflóð þrjá tékkneska skíðamenn í Murtal-héraði í Steiermark. Þeir fundust síðar látnir. Samkvæmt umfjöllun austurrískra miðla voru hinir látnu hluti af hópi sjö ferðamanna frá Tékklandi sem voru á skíðum þegar snjóflóð féll á þá. Þrír hrifust með flóðinu og grófust algjörlega í fönn. „Viðbragðsaðilum tókst að finna fórnarlömbin og grafa þau að hluta til úr fönninni. Þrátt fyrir hraðvirkt björgunarstarf fundust þeir látnir,“ segir í tilkynningu frá lögreglunni í Steiermark. Fyrr í gær féll annað snjóflóð í Pongau í nágrenni Salzborgar. Hópur af skíðaköppum urðu fyrir snjóflóðinu og fjórir þeirra létust og annar slasaðist alvarlega. Gerhard Kremser, formaður björgunarsveitarinnar í Pongau, sagði að skýrar viðvaranir hefðu verið gefnar út um snjóflóðahættu á svæðinu þegar banvænt slysið varð. „Þessi harmleikur sýnir fram á hve alvarleg snjóflóðastaðan er,“ sagði hann. Á þriðjudaginn lést þrettán ára drengur frá Tékklandi á skíðasvæðinu í Bad Gastein og á sunnudaginn fyrir viku lést maður á sextugsaldri í Weerberg í Tirol. Austurríki Mest lesið Vilja beita „ofurvopni“ ESB gegn Bandaríkjunum Erlent Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Erlent Karólína Helga skákaði sitjandi oddvita í Hafnarfirði Innlent Gríðarleg vonbrigði og mikið áhyggjuefni Erlent Hundruð hermanna í viðbragðsstöðu vegna Minnesota Erlent Sambandið aldrei verra: Ísland gæti bæst á listann Innlent Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Innlent Líkir kærunni við „faglega aftöku“ Innlent Dæmi um að nemendur hafi aldrei mætt í leikfimi Innlent Myndir: Þúsundir mótmæltu á Grænlandi Erlent Fleiri fréttir Átta látnir á einum degi vegna snjóflóða Miklar sviptingar í Sýrlandi Gríðarleg vonbrigði og mikið áhyggjuefni Tollahótanir Trump gætu hrundið af stað uggvænlegri atburðarás Nóbelsnefndin afdráttarlaus varðandi framsal verðlaunapeninga Vilja beita „ofurvopni“ ESB gegn Bandaríkjunum Hundruð hermanna í viðbragðsstöðu vegna Minnesota Myndir: Þúsundir mótmæltu á Grænlandi Segir þúsundir hafa dáið á grimmilegan máta Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Evrópuleiðtogar bregðast við: „Við látum ekki fjárkúga okkur“ Macron: „Engin ógnun eða hótun mun hafa áhrif á okkur“ Ekki útilokað að Ísland sæti Grænlandstollum Þyrfti líklega að leggja toll á allt Evrópusambandið Reyna að rjúfa nettenginu endanlega Boðar 10 prósenta toll á Norðurlönd, Breta, Frakka, Þjóðverja og fleiri Þúsundir baula á bandaríska sendiherrann Ítalir lögðu hald á skip frá Rússlandi Enn deilt um Epstein-skjölin: Dómsmálaráðuneytið segir dómara ekki mega skipa óháðan eftirlitsaðila Bein útsending: Flytja fimm þúsund tonna eldflaug á skotpall fyrir tunglskot Danmörk „pínulítið land“ með „pínulítinn her“ Hótar tollum á ríki sem standa með Grænlendingum Hafa náð einu og hálfu prósenti af Úkraínu á þremur árum Milljónir Bandaríkjamanna hafi þungar áhyggjur vegna Grænlands Yfirvöld sögð rukka háar fjárhæðir fyrir afhendingu líka mótmælenda Fyrrverandi forseti dæmdur í fimm ára fangelsi „Þetta er ekki það sem við samþykktum“ Tók við verðlaunapeningnum og hyggst eiga hann Hafi afhent Trump Friðarverðlaun Nóbels Krefjast enn að fá að senda sérsveitarmenn til Mexíkó Sjá meira