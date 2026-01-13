Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. janúar 2026 09:04 Michael Carrick mun stýra Manchester United fram á vor. Getty/Marc Atkins Manchester United hefur samkvæmt heimildum David Ornstein hjá The Athletic náð munnlegu samkomulagi við Michael Carrick og þjálfarateymi hans um að stýra liðinu út tímabilið. Ráðningarnar eru háðar frágangi samningsatriða og tilkynningu. Þeir verða komnir til starfa fyrir leik United á móti Manchester City á laugardaginn. Ole Gunnar Solskjær hafði verið orðaður við stöðuna en Norðmaðurinn mun ekki snúa aftur til að taka við stjórnartaumunum á Old Trafford í annað sinn. Simone Stone hjá BBC segir að eftir því sem hann veit best séu enn nokkur smávægileg atriði sem þurfi að ganga frá milli United og Michael Carrick en ekkert sem kemur í veg fyrir að fullt samkomulag náist í dag.Það myndi þýða að Carrick gæti stýrt æfingu þegar aðalliðið snýr aftur á morgun eftir nokkurra daga frí og stýrt United út tímabilið. 🚨 Manchester United reach agreement in principle with Michael Carrick + coaching staff to take over until end of season. Appointments subject to finalising contract details & announcement. In position for #MUFC ahead of #MCFC visit this Sat @TheAthleticFC https://t.co/wE76Fgmo0U— David Ornstein (@David_Ornstein) January 13, 2026 Michael Carrick stýrði liði United áður sem bráðabirgðastjóri í þremur leikjum eftir að Solskjær var rekinn haustið 2021, vann tvo leiki og gerði eitt jafntefli. Hann yfirgaf félagið eftir að Ralf Rangnick var ráðinn sem bráðabirgðastjóri út tímabilið 2021–22, en hafði áður verið í þjálfarateymi Jose Mourinho og Solskjær strax eftir að hann lagði skóna á hilluna árið 2018. Carrick var ráðinn til Middlesbrough í ensku B-deildinni í október 2022 og kom liðinu úr 21. sæti, þegar hann tók við, upp í það fjórða í lok tímabils. Liðið tapaði fyrir Coventry City í undanúrslitum umspilsins. Middlesbrough endaði í áttunda sæti tímabilið 2023–24 og Carrick fékk þriggja ára samning í lok tímabilsins. Liðið endaði svo í 10. sæti tímabilið 2024–25 og var Englendingurinn rekinn í lok þess tímabils. Sem leikmaður spilaði Carrick 464 leiki fyrir United á tólf ára tímabili og vann fimm ensku úrvalsdeildartitla og einn Meistaradeildartitil. Hann lék áður með West Ham United og Tottenham Hotspur. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Fengu símtal frá brjáluðum Gumma Gumm um niðdimma nótt Handbolti Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Enski boltinn Hafþór hrósar læknum „Steraleikanna“ og segist treysta þeim alveg Sport Þrír af Strákunum okkar í upptalningu á þeim bestu fyrir EM Handbolti Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Enski boltinn Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Enski boltinn Utan vallar: Betra er frensí en fálæti Handbolti „Hlutir sem ég hefði ekki getað gert ef ég væri að spila“ Körfubolti Ömurleg endalok fyrir Aaron Rodgers Sport Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Enski boltinn Fleiri fréttir Samningur í höfn hjá Carrick og Manchester United Szoboszlai skoraði stórglæsilegt mark en var sakaður um vanvirðingu Í bann fyrir „gróft brot“ á kynfærum tveggja mótherja Liverpool áfram í bikarnum og mætir Brighton í næstu umferð Velur Tottenham fram yfir Aston Villa Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Búast við því að Carrick verði kynntur hjá United innan tíðar Mátti ekki koma inn á vegna þess að hún var með eyrnalokk Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Solskjær ekki lengur líklegastur Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Loksins unnu Hamrarnir eftir framlengdan leik Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Bradley frá út tímabilið | Fer Liverpool á markaðinn? Viðsnúningur hjá Leeds sem fer áfram Miðvarðaæði Liverpool Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Sjá meira