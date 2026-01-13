Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni nærri Kanaríeyjum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 13. janúar 2026 08:10 Tíu tonn af kókaíni komin til hafnar í Santa Cruz á Tenerife, spænsku eyjunni sem Íslendingar sækja mikið. Policía Nacional Lögregluyfirvöld á Spáni hafa lagt hald á tæplega tíu tonn af kókaíni, sem voru falin innan um saltfarm flutningskips við Kanarí-eyjar. Löggæsluhópur sem hefur rannsakað umfangsmikla kókaínflutninga frá Suður-Ameríku til Evrópu er sagður hafa bent á skipið, sem var að koma frá Brasilíu. Skipið var um það bil 535 kílómetra frá Kanarí-eyjum þegar sérsveit réðist um borð og lagði hald á um það bil 300 pakkningar af kókaíni, sem höfðu verið grafnar í sendingu af salti. Þrettán voru handteknir og skipið, sem hafði orðið uppiskroppa með olíu, dregið til hafnar í Tenerife. Aðgerðin var samstarfsverkefni lögregluyfirvalda á Spáni, í Brasilíu, Bandaríkjunum og Bretlandi, auk yfirvalda í Frakklandi og Portúgal. Lögregluyfirvöld á Spáni segja um að ræða stórt högg fyrir alþjóðleg glæpasamtök. Þá er þetta mesta magn kókaíns sem þau hafa lagt hald á á sjó en árið 2024 fundust þrettán tonn af efninu í gámasendingu frá Ekvador. 🚩Interceptado en aguas del #Atlántico un buque mercante que ocultaba casi 10 toneladas de #cocaína entre un cargamento de sal 👉Se trata de la mayor aprehensión de cocaína en alta mar realizada por @policia ⛵️👮♂️El #GEO abordó el buque con destino a #Europa procedente de… pic.twitter.com/XOVYPFwlds— Policía Nacional (@policia) January 12, 2026 Spánn Brasilía Fíkniefnabrot Mest lesið Bóndinn í „miklu andlegu ójafnvægi“ þegar hann vanrækti nautgripi sína Innlent Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni nærri Kanaríeyjum Erlent Boða til blaðamannafundar vegna stöðu barna Innlent Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Innlent Gerður höfundur að fræðigrein sem hann skrifaði ekki Innlent Hafnarfjarðarmálið: Spurning hvort ekki hafi verið litið til frásagnar foreldra Innlent Rafmagnið í skemmunni þótti „slysagildra“ Innlent Vara Evrópuríkin við því að taka á móti embættismönnum frá Taívan Erlent Hótar Musk frekari sektum bregðist hann ekki við barnaníði Erlent Líkamsárás og vinnuslys Innlent Fleiri fréttir Hótar Musk frekari sektum bregðist hann ekki við barnaníði Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni á leið til Kanarí-eyja Kynnir sér möguleika varðandi Íran og leggur toll á vinaríki klerkastjórnarinnar Machado heimsækir Hvíta húsið á fimmtudag Vara Evrópuríkin við því að taka á móti embættismönnum frá Taívan Þvert nei Grænlendinga við yfirtöku Bandaríkjanna Trump ósáttur við orð olíuforstjórans og vill útiloka hann Bretar ætla að framleiða skotflaugar fyrir Úkraínu Hefja formlega rannsókn á kynferðislegum fölsunum Musk Stuðningsmenn klerkastjórnarinnar fjölmenna á götum Tehran Hafa lokað yfir hálfri milljón samfélagsmiðlaaðganga Rannsaka nú og skoða ákærur gegn seðlabankastjóranum Trump íhugar íhlutun í Íran Danir standi á krossgötum Segir Kúbu að semja áður en það verður of seint Páfi hefur áhyggjur af tjáningarfrelsi á Vesturlöndum Bandaríkin og Ísrael verði skotmörk verði ráðist að Íran Spítalar yfirfullir af látnum mótmælendum Bandaríkin gerðu loftárásir gegn ISIS í Sýrlandi Óttast innrætingu íslamista í breskum háskólum Hverfi Kúrda í Aleppo í herkví Þeir allra ríkustu búnir með „kolefniskvótann“ Meðal möguleika að greiða Grænlendingum milljónir Nýtt myndband af banaskotinu: „Helvítis tík“ Allt bendi til þess að breytingar séu í farvatninu Annar eigandi skemmtistaðarins í Sviss í haldi Verði að eignast Grænland svo Kína og Rússland geri það ekki Tuga saknað eftir ruslskriðu á Filippseyjum Bresk stjórnvöld segja viðbrögð X „móðgandi“ Ætlar að taka við nóbelnum frá Machado Sjá meira