Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni á leið til Kanarí-eyja

Lögregluyfirvöld á Spáni hafa lagt hald á tæplega tíu tonn af kókaíni, sem voru falin innan um saltfarm flutningskips við Kanarí-eyjar.
Löggæsluhópur sem hefur rannsakað umfangsmikla kókaínflutninga frá Suður-Ameríku til Evrópu er sagður hafa bent á skipið, sem var að koma frá Brasilíu.
Skipið var um það bil 535 kílómetra frá Kanarí-eyjum þegar sérsveit réðist um borð og lagði hald á um það bil 300 pakkningar af kókaíni, sem höfðu verið grafnar í sendingu af salti.
Þrettán voru handteknir og skipið, sem hafði orðið uppiskroppa með olíu, dregið til hafnar í Tenerife.
Aðgerðin var samstarfsverkefni lögregluyfirvalda á Spáni, í Brasilíu, Bandaríkjunum og Bretlandi, auk yfirvalda í Frakklandi og Portúgal.
Lögregluyfirvöld á Spáni segja um að ræða stórt högg fyrir alþjóðleg glæpasamtök. Þá er þetta mesta magn kókaíns sem þau hafa lagt hald á á sjó en árið 2024 fundust þrettán tonn af efninu í gámasendingu frá Ekvador.
🚩Interceptado en aguas del #Atlántico un buque mercante que ocultaba casi 10 toneladas de #cocaína entre un cargamento de sal 👉Se trata de la mayor aprehensión de cocaína en alta mar realizada por @policia ⛵️👮♂️El #GEO abordó el buque con destino a #Europa procedente de… pic.twitter.com/XOVYPFwlds— Policía Nacional (@policia) January 12, 2026
🚩Interceptado en aguas del #Atlántico un buque mercante que ocultaba casi 10 toneladas de #cocaína entre un cargamento de sal 👉Se trata de la mayor aprehensión de cocaína en alta mar realizada por @policia ⛵️👮♂️El #GEO abordó el buque con destino a #Europa procedente de… pic.twitter.com/XOVYPFwlds