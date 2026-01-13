Erlent

Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni á leið til Kanarí-eyja

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Tíu tonn af kókaíni komin til hafnar á Tenerife. Policía Nacional

Lögregluyfirvöld á Spáni hafa lagt hald á tæplega tíu tonn af kókaíni, sem voru falin innan um saltfarm flutningskips við Kanarí-eyjar.

Löggæsluhópur sem hefur rannsakað umfangsmikla kókaínflutninga frá Suður-Ameríku til Evrópu er sagður hafa bent á skipið, sem var að koma frá Brasilíu.

Skipið var um það bil 535 kílómetra frá Kanarí-eyjum þegar sérsveit réðist um borð og lagði hald á um það bil 300 pakkningar af kókaíni, sem höfðu verið grafnar í sendingu af salti.

Þrettán voru handteknir og skipið, sem hafði orðið uppiskroppa með olíu, dregið til hafnar í Tenerife.

Aðgerðin var samstarfsverkefni lögregluyfirvalda á Spáni, í Brasilíu, Bandaríkjunum og Bretlandi, auk yfirvalda í Frakklandi og Portúgal.

Lögregluyfirvöld á Spáni segja um að ræða stórt högg fyrir alþjóðleg glæpasamtök. Þá er þetta mesta magn kókaíns sem þau hafa lagt hald á á sjó en árið 2024 fundust þrettán tonn af efninu í gámasendingu frá Ekvador.

