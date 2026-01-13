Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst ein tilkynning um líkamsárás í gærkvöldi eða nótt, sem átti sér stað í miðborginni. Meiðsl voru minniháttar. Þá var tilkynnt um þrjá þjófnaði úr verslunum.
Tilkynnt var um slys í póstnúmerinu 110, þar sem barn hafði dottið og var með áverka í andliti. Var það flutt á bráðamóttöku. Þá var tilkynnt um vinnuslys í 116, þar sem maður datt og fékk skurð á ennið. Hann var einnig fluttur á sjúkrahús til skoðunar.
Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars fyrir að aka undir áhrifum áfengis, akstur gegn rauðu ljósi og hraðaakstur.