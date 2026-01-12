Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Aron Guðmundsson skrifar 12. janúar 2026 19:01 Hákon Rafn, leikmaður Brentford Mike Egerton/Getty Images Búið er að draga í fjórðu umferð enska bikarsins í fótbolta. Stórleikur umferðarinnar er viðureign Aston Villa og Newcastle United. Íslendingalið voru í pottinum Hákon Rafn Valdimarsson og félagar hans í Brentford mæta spútnikliði Macclesfield. Dregið var nú rétt áðan í fjórðu umferðina og fari svo að Liverpool beri sigur úr býtum gegn Barnsley í kvöld mun liðið mæta Brighton í næstu umferð en Brighton sló út Manchester United þegar liðin mættust á Old Trafford í gær. Athyglisverð viðureign gæti verið í uppsiglingu fyrir Manchester City, Því sá möguleiki er fyrir hendi að liðið mæti nágrannaliði sínu Salford City sem er í eigu fyrrverandi leikmanna Manchester United. Salford City og Swindon mætast þann 20.janúar næstkomandi í bikarnum og berjast um sæti í næstu umferð í leik gegn Manchester City. Topplið ensku úrvalsdeildarinnar Arsenal fékk hagstæðan drátt því Skytturnar munu mæta Wigan á heimavelli í fjórðu umferðinni. Þrjú Íslendingalið voru í pottinum. Grimsby, með Jason Daða Svanþórsson innanborðs, mun mæta Wolves í fjórðu umferðinni og Birmingham City, lið Willums Þórs Willumssonar og Alfonsar Sampsted tekur á móti Leeds United. Þá mun lið Hákons Rafns Valdimarssonar landsliðsmarkvarðar, Brentford heimsækja utandeildarlið Macclesfield sem gerði sér lítið fyrir og sló út ríkjandi bikarmeistara Crystal Palace í þriðju umferðinni.Fjórða umferð enska bikarsins: Liverpool eða Barnsley vs Brighton Stoke City - Fulham Oxford Utd - Sunderland Southampton - Leicester Wrexham - Ipswich Arsenal - Wigan Hull City - Chelsea Burton - West Ham Burnley - Mansfield Norwich - West Brom Port Vale - Bristol City Grimsby - Wolves Aston Villa - Newcastle Man City - Salford City or Swindon Macclesfield - Brentford Birmingham - Leeds Enski boltinn Fótbolti Brentford FC Liverpool FC Brighton & Hove Albion Fulham FC Sunderland AFC Arsenal FC Chelsea FC West Ham United Wolverhampton Wanderers Aston Villa FC Newcastle United Manchester City Leeds United Mest lesið Þegar Dagur féll á lyfjaprófi: „Var með magasár í hálft ár“ Handbolti Alonso látinn fara frá Real Madrid Fótbolti „Eftir síðasta mót sögðu þeir bara strax að þeir vildu fá Ísland“ Handbolti Solskjær ekki lengur líklegastur Enski boltinn Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Enski boltinn Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Enski boltinn Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“ Fótbolti Guðjón Valur fær Garðar til Gummersbach Handbolti Meistaraþjálfari danska landsliðsins segist hafa breytt um stíl Handbolti „Mjög hentugt að fá viku til að koma honum inn í hlutina“ Körfubolti Fleiri fréttir Liverpool - Barnsley | Fyrsti leikur liðanna í átján ár Mætir spútnikliðinu: Íslendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum Myndi ekki neita ef Carrick byði honum í sitt teymi Búast við því að Carrick verði kynntur hjá United innan tíðar Mátti ekki koma inn á vegna þess að hún var með eyrnalokk Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Solskjær ekki lengur líklegastur Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Loksins unnu Hamrarnir eftir framlengdan leik Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Bradley frá út tímabilið | Fer Liverpool á markaðinn? Viðsnúningur hjá Leeds sem fer áfram Miðvarðaæði Liverpool Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Sjá meira