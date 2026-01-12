Enski boltinn

Mætir spút­nikliðinu: Ís­lendingar í pottinum er dregið var í enska bikarnum

Aron Guðmundsson skrifar
Hákon Rafn, leikmaður Brentford
Búið er að draga í fjórðu um­ferð enska bikarsins í fót­bolta. Stór­leikur um­ferðarinnar er viður­eign Aston Villa og New­cast­le United. Ís­lendingalið voru í pottinum Há­kon Rafn Valdimars­son og félagar hans í Brent­ford mæta spút­nikliði Macc­les­fi­eld.

Dregið var nú rétt áðan í fjórðu um­ferðina og fari svo að Liver­pool beri sigur úr býtum gegn Barnsl­ey í kvöld mun liðið mæta Brig­hton í næstu um­ferð en Brig­hton sló út Manchester United þegar liðin mættust á Old Traf­ford í gær.

At­hyglis­verð viður­eign gæti verið í upp­siglingu fyrir Manchester City, Því sá mögu­leiki er fyrir hendi að liðið mæti nágranna­liði sínu Sal­ford City sem er í eigu fyrr­verandi leik­manna Manchester United. Salford City og Swindon mætast þann 20.janúar næstkomandi í bikarnum og berjast um sæti í næstu umferð í leik gegn Manchester City.

Topp­lið ensku úr­vals­deildarinnar Arsenal fékk hagstæðan drátt því Skytturnar munu mæta Wigan á heima­velli í fjórðu um­ferðinni.

Þrjú Ís­lendingalið voru í pottinum. Grims­by, með Jason Daða Svanþórs­son innan­borðs, mun mæta Wol­ves í fjórðu um­ferðinni og Birming­ham City, lið Willums Þórs Willums­sonar og Al­fonsar Samp­sted tekur á móti Leeds United.

Þá mun lið Há­kons Rafns Valdimars­sonar lands­liðs­mark­varðar, Brent­ford heimsækja utan­deildar­lið Macc­les­fi­eld sem gerði sér lítið fyrir og sló út ríkjandi bikar­meistara Crys­tal Palace í þriðju um­ferðinni.Fjórða umferð enska bikarsins:

Liverpool eða Barnsley vs Brighton

Stoke City  - Fulham

Oxford Utd - Sunderland

Southampton - Leicester

Wrexham - Ipswich

Arsenal - Wigan

Hull City - Chelsea

Burton - West Ham

Burnley - Mansfield

Norwich - West Brom

Port Vale - Bristol City

Grimsby - Wolves

Aston Villa - Newcastle

Man City - Salford City or Swindon

Macclesfield - Brentford

Birmingham - Leeds

