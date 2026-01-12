Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bjarki Sigurðsson skrifar 12. janúar 2026 10:37 Karl Ingi Vilbergsson er saksóknari hjá embætti héraðssaksóknara. Vísir/Vilhelm Embætti héraðssaksóknara ákveður í dag hvort úrskurði héraðsdóms um að hafna gæsluvarðhaldskröfu yfir manni sem grunaður er um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði verði áfrýjað til Landsréttar eða ekki. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari hjá embættinu, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Helgi Bjartur Þorvarðarson er ákærður fyrir að hafa nauðgað tíu ára dreng í Hafnarfirði um miðjan september síðastliðinn. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskaði ekki eftir gæsluvarðhaldi yfir Helga eftir að hann var fyrst handtekinn vegna málsins, þar sem embættið taldi sig skorta lagaskilyrði. Ákæra var gefin út á föstudag og krafðist þá héraðssaksóknari þess að Helgi yrði úrskurðaður í gæsluvarðhald. Því var hafnað. Ákæruvaldið þarf að ákveða í dag hvort úrskurður héraðsdóms verði kærður til Landsréttar. Sendi frá sér yfirlýsingu Í morgun sendi Helgi frá sér yfirlýsingu vegna málsins þar sem hann segist ekki sekur um þau brot sem hann er sakaður um. Hann hafi fallið á áfengisbindindi þetta kvöl og um nóttina verið kominn í „blackout“-ástand. „Þó að ég hafi verið í þessu ástandi þá hef ég það einfaldlega ekki í mér að vera fær um að gera það sem ég er sakaður um og er saklaus af þeirri ákæru. Þá er ákæran sjálf í miklu ósamræmi við gögn málsins að mínu mati. Það breytir þó engu um þá staðreynd að afleiðingarnar eru raunverulegar, alvarlegar og skelfilegar,“ segir í yfirlýsingunni. Foreldrarnir ósáttir með að hann gangi laus Foreldrar drengsins sem Helgi er grunaður um að hafa brotið á ræddu málið við Vísi um helgina. Þau segjast hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum þegar héraðsdómur hafnaði gæsluvarðhaldskröfunni. Þau upplifa sig í fangelsi á heimili sínu meðan Helgi gengur laus. „Þetta er verknaður manneskju sem getur verið fullkomlega fær að gera slíkt aftur. Þetta er ekki eitthvað sem gerðist heldur eitthvað sem einhver gerði,“ sagði móðirin í sláandi viðtali sem lesa má í heild sinni hér fyrir neðan. Sjá meira: Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði Dómsmál Hafnarfjörður Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Lögreglumál Mest lesið „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Innlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Sérsveitaraðgerð á Selfossi Innlent Danir standi á krossgötum Erlent Gæti slegið í storm og hringvegurinn lokaður Veður Segir Kúbu að semja áður en það verður of seint Erlent Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Innlent Rannsaka nú og skoða ákærur gegn seðlabankastjóranum Erlent Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Innlent Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Innlent Fleiri fréttir Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Þrjár vikur í fyrsta gjalddaga og 15% eiga eftir að skrá kílómetrastöðu Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Sturla Böðvarsson er látinn Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Þjóðverjar horfi í ríkari mæli að Norður-Atlantshafi Sérsveitaraðgerð á Selfossi Fleiri stelpur týndar en áður Húsnæðismálin „helsti drifkraftur verðbólgu síðasta áratuginn“ „Evrópusambandið hefur haft sömu viðskiptastefnu og Trump“ Sviminn hvarf eftir aðgerðina og hækjan horfin Banaslys í Rangárþingi Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Bein útsending: Ráðherraskipti á ríkisráðsfundi Fyrsta ár Náttúruverndarstofnunar gekk glimrandi vel Inga vill skóla með aðgreiningu Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Meirihluti hlynntur aðildarviðræðum: „Margt breyst á stuttum tíma“ Meirihluti vill viðræður við ESB og mikið mannfall í Íran Grunaðir um íkveikju í eigin húsnæði Jóhanna Lilja, kartöflubóndi í Þykkvabæ, heiðruð Engin merki um gosóróa í skjálftahrinu á Reykjaneshrygg Inga um nýtt embætti og staða Íslands í alþjóðamálum Barn flutt á slysadeild með áverka eftir flugelda Þrír handteknir vegna gruns um íkveikju Bróðir Dags B „orðlaus“ yfir Kristrúnu Sjá meira