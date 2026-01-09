Nýliðar Keflavíkur í Bestu deildinni í fótbolta geta nú teflt fram króatískum bræðrum sem spilað hafa landsleiki fyrir Palestínu.
Muhamed Alghoul lék sína fyrstu leiki fyrir Keflavík í Bestu deildinni 2023 og var svo aftur með liðinu á síðustu leiktíð, þegar liðið vann sig á ný upp úr Lengjudeildinni. Hann skoraði þá alls 11 mörk í 24 leikjum í deild og bikar.
Núna hefur svo yngri bróðirinn Halid, sem er 23 ára gamall, samið við Keflavík. Hann er kantmaður og hefur spilað í efstu deild Króatíu en lék í vetur með NK Jarun í næstefstu deild þar í landi.
Bræðurnir hafa spilað fyrir landslið Palestínu, Halid 8 leiki með U23-landsliðinu og Muhamed með A-landsliðinu, en pabbi þeirra er palestínskur og flutti frá Gaza til Króatíu, þar sem bræðurnir fæddust.