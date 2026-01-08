Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Sindri Sverrisson skrifar 8. janúar 2026 22:39 Menn hópuðust að Martinelli sem fékk að lokum gult spjald. Getty/John Walton Það sauð aðeins upp úr í lokin á stórleik Arsenal og Liverpool í kvöld, þegar Gabriel Martinelli kom illa fram við meiddan Conor Bradley úti við hliðarlínu, kastaði í hann bolta og reyndi að ýta honum yfir línuna. Leikurinn sjálfur var ekki eins fjörugur og vonir stóðu til og endaði með markalausu jafntefli. Undir lokin hitnaði þó í kolunum eins og fyrr segir, en hér að neðan má sjá viðskipti þeirra Martinelli og Bradley sem var svo borinn á börum af velli og hafði greinilega meiðst. Klippa: Martinelli með leiðindi við Bradley Það var komið fram í uppbótartíma þegar Bradley meiddist og gæti Martinelli hafa haldið að um leikaraskap væri að ræða, því hann byrjaði á að kasta boltanum í Norður-Írann. Því næst reyndi hann að ýta honum yfir hliðarlínuna og út af vellinum, svo að engin töf yrði á því að leikurinn gæti haldið áfram. Martinelli fékk gula spjaldið fyrir þetta og var látinn heyra það af liðsfélögum Bradley, áður en lokamínúturnar voru spilaðar. Gary Neville, sérfræðingur Sky Sports, var vægast sagt ekki hrifinn af framgöngu Martinelli: „Ég er brjálaður yfir Martinelli. Í hreinskilni sagt þá skil ég ekki af hverju Liverpool-mennirnir fóru ekki bara og réðust á hann, og tóku á sig rautt spjald. Þetta var algjörlega til skammar.“ Mikel Arteta, stjóri Arsenal, kom sínum manni til varnar eftir leik og sagði alveg ljóst að hann vildi ekki neinum illt. Enski boltinn Liverpool FC Arsenal FC Tengdar fréttir Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Þrátt fyrir að sigurgöngu Arsenal hafi lokið í kvöld er liðið komið með sex stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta, eftir markalaust jafntefli í stórleiknum gegn Liverpool í Lundúnum. 8. janúar 2026 21:40 Mest lesið Hafþór Júlíus keppir á „Steraleikunum“ Sport Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Enski boltinn Víkingar fundu nýtt nafn á íþróttasvæði sitt í Safamýri Sport Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Íslenski boltinn Tvenna frá Sesko dugði United skammt Enski boltinn Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Íslenski boltinn Alfreð hættur hjá Breiðabliki Íslenski boltinn Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Enski boltinn Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Enski boltinn Uppgjörið: ÍA - Grindavík 91-94 | Toppliðið heldur áfram eftir háspennu Körfubolti Fleiri fréttir „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum Kudus bætir gráu ofan á svart Fyrirliði Tottenham virtist ásaka stjórnendur félagsins um lygar Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?“ Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi „Við erum meistarar, ekki þeir“ Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Tækifæri fyrir Fanneyju eftir að Häcken lánaði markvörðinn til Liverpool Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Sjáðu rauðu spjöld Everton: Einn fyrir hártog en hinn fyrir klapp Sjáðu sögulega seint sigurmark og Manchester-liðin missa frá sér sigra Manchester United bað Fletcher um að stýra liðinu í bikarnum Guardiola pirraður: „Við vorum frábærir í vörn og sókn“ Magnaður sigur Newcastle eftir tvö í uppbótartíma Tvenna frá Sesko dugði United skammt Kvaddi með fullkomnum hætti og kvalir Spurs halda áfram Nýi stjórinn sá tíu Chelsea-menn tapa Mitoma bætti hag Arsenal á toppnum Keegan með krabbamein Fjórir snúa aftur hjá Man. Utd undir stjórn Fletchers „Mér finnst mjög erfitt að heyra þetta“ Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United Stjóri Palace heimspekilegur í svörum um sölu á Guéhi til Man. City Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Fletcher fékk blessun frá Ferguson Aðeins fimmti svarti Englendingurinn í sögunni Segir rugl að ætla að ræða United Sjá meira