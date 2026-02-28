Fótbolti

„Í síðustu viku sögðu þeir að ég væri versti leik­maður í heimi“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Neymar fagnar sigurmarki sínu fyrir Santos ásamt stuðningsmönnum félagsins.
Neymar þaggaði niður í gagnrýnendum sínum þegar hann endaði markaþurrð sína á árinu 2026 með stæl á fimmtudaginn þegar hann leiddi Santos til 2-1 sigurs á Vasco da Gama í fjórðu umferð Brasileirão-keppninnar.

Eftir leikinn ávarpaði fyrrverandi stjarna Barcelona og Paris Saint-Germain gagnrýnendur sína og vaxandi þrýsting varðandi mögulega endurkomu hans í brasilíska landsliðið fyrir komandi heimsmeistaramót karla.

„Í síðustu viku sögðu þeir að ég væri versti leikmaður í heimi. Í dag skoraði ég tvö mörk og það er það sem skiptir máli. Þetta er fótbolti. Einn daginn ertu lélegur eða „hættur“; þann næsta segir fólk að þú eigir að fara á heimsmeistaramótið,“ sagði Neymar við SporTV en ESPN sagði frá.

Vill komast í besta mögulega form

„Ég legg mig allan fram og vinn í því að komast í besta mögulega form. Þetta var þriðji leikurinn minn á árinu og aðeins í annað sinn sem ég spila í heilar 90 mínútur. Ég fann fyrir smá krampa í lokin en það er bara hluti af ferlinu,“ sagði Neymar.

Neymar fór í aðgerð í byrjun árs 2026 og sneri aðeins nýlega aftur á völlinn fyrir Santos. Carlo Ancelotti landsliðsþjálfari Brasilíu hefur ítrekað sagt að Neymar kæmi til greina í landsliðshópinn fyrir heimsmeistaramótið ef hann væri heill heilsu.

Dansaði fyrir Vinícius Júnior

Eftir að hafa skorað fyrsta markið á 25. mínútu fagnaði tíuna hjá Santos með því að fara að hornfánanum og taka sama dans og Vinícius Júnior gerði eftir að hafa skorað í báðum leikjum Real Madrid gegn Benfica í umspili Meistaradeildarinnar.

„Litli dansinn [sem ég tók] var fyrir Vinicius Jr.,“ sagði Neymar.

„Ég sagði við hann þegar hann skoraði sitt fyrsta mark í Portúgal að þeir móðguðu hann og voru með kynþáttafordóma í hans garð og allt annað. Ég sagði við hann: ‚Þú skorar mark og fagnar á sama hátt, ef ég skora mark, þá geri ég það sama. Vini, þetta er fyrir þig.“

Vasco jafnaði metin fyrir hálfleik en Neymar skoraði aftur í seinni hálfleik og tryggði Santos sigurinn.

Gleðin hjá Neymar og stuðningsmönnum Santos var rofin stuttlega eftir heiftarleg átök við miðjumann Vasco, Thiago Mendes. Erjurnar milli Neymar og Mendes ná aftur til ársins 2020 þegar tækling frá Mendes olli alvarlegum meiðslum hjá Neymar í leik PSG gegn Lyon.

Hann vill alltaf valda vandræðum

Neymar dró ekkert undan þegar hann ræddi um áreksturinn.

„Hann vill alltaf valda vandræðum og þykjast vera harður. Hann meiddi mig illa einu sinni hjá PSG og hann hótaði mér aftur í dag. Það er alltaf sama sagan með hann,“ sagði Neymar.

Þessi tvenna markar fyrstu mörk Neymars síðan í desember 2025, þegar hann lauk fyrra ári með tveggja marka frammistöðu gegn Juventude.

Brasilía

