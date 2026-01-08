Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. janúar 2026 12:00 Blikakonur klappa örygglega fyrir því að fá sánuklefa en hér fagna þær Íslandsmeistaratitlinum síðasta haust. Vísir/Anton Brink Breiðablik ætlar heldur betur að bæta aðstöðuna fyrir meistaraflokka félagsins í fótboltanum fyrir næsta sumar. Knattspyrnudeild Breiðabliks samþykkti nýverið tilboð í tvo glæsilega saunaklefa í búningsklefum karla- og kvennaliðs meistaraflokka eins og kemur fram á síðunni sauna.is. „Álag á knattspyrnumenn og konur hefur aldrei verið meira vegna lengra tímabils, þéttari leikjadagskráar og aukinna krafna um afköst sem gerir það að verkum að endurheimt og endurhæfing eru orðin jafn mikilvæg og æfingin sjálf,“ segir í fréttinni og þar kemur enn fremur fram: „Saunur stuðla að bættri blóðrás, sem hjálpar líkamanum að flytja súrefni og næringarefni hraðar til vöðva og liða eftir álag. Þetta flýtir fyrir bata eftir leiki og æfingar og getur dregið m.a. úr vöðvabólgum og stirðleika.“ Með má sjá mynd af uppsetningu sánuklefanna í Smáranum. Sánurnar tvær ættu að spila veigamikið hlutverk í endurhæfingu og endurheimt Blikaliðanna tveggja á komandi tímabili. Kvennalið Breiðabliks vann þrefalt síðasta sumar, varð Íslandsmeistari, bikarmeistari og deildabikarmeistari. Karlaliðið varð að sætta sig við fjórða sætið og rétt að missa af þátttökurétti í Evrópukeppni. Álagið á karlaliðinu verður því aðeins minna en undanfarin ár. View this post on Instagram A post shared by Sauna.is (@sauna.is) Breiðablik Besta deild karla Besta deild kvenna Mest lesið Hafþór Júlíus keppir á „Steraleikunum“ Sport Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Íslenski boltinn Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Enski boltinn Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Íslenski boltinn Sjáðu sögulega seint sigurmark og Manchester-liðin missa frá sér sigra Enski boltinn Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Enski boltinn Markvörður Svía á sjúkrahús eftir að hafa verið skotinn niður Handbolti Laus við tvo endajaxla og skrúfu úr hnénu Sport Nýfæddur sonur Stefáns Teits tefur félagaskiptin Fótbolti Sjáðu rauðu spjöld Everton: Einn fyrir hártog en hinn fyrir klapp Enski boltinn Fleiri fréttir Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Alfreð hættur hjá Breiðabliki Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Nýliðarnir fá bandarískan markvörð Júlíus sagður á förum frá KR til Noregs Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín Ingimar Stöle semur við Val Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Enn kvarnast úr liði Blika Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Þjálfar 2. flokk samhliða því að spila fyrir KR Færeysk landsliðskona til liðs við ÍBV Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Elías mættur til meistaranna KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Hilmar Árni til starfa hjá KR Segir fjórðung í bók Óla ósannan Sjá meira