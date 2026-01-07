Magnaður sigur Newcastle eftir tvö í uppbótartíma Sindri Sverrisson skrifar 7. janúar 2026 22:30 Harvey Barnes fagnaði innilega eftir sigurmarkið í kvöld. Getty/George Wood Newcastle komst upp fyrir Manchester United og Chelsea, í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta, með ótrúlegum 4-3 sigri gegn Leeds í kvöld. Leeds var yfir, 3-2, þegar komnar voru 90 mínútur á klukkuna en þá jafnaði Bruno Guimaraes metin úr víti og enn var tími fyrir Harvey Barnes til að skora sitt annað mark, og tryggja Newcastle sigurinn, þegar langur uppbótartíminn var við það að klárast. Newcastle er því með 32 stig í 6. sæti, jafnmörg stig og Manchester United sem er sæti neðar og einu meira en Chelsea og Fulham, eftir að United gerði jafntefli við Burnley í kvöld og Chelsea tapaði gegn Fulham. Leedsarar mega vera sárir og sitja eftir með 22 stig í 16. sæti, átta stigum frá fallsæti. Brenden Aaronson kom þeim í 1-0 á 32. mínútu en Harvey Barnes jafnaði metin örfáum mínútum síðar, eftir stutta sendingu frá Nick Woltemade. Leeds fékk svo vítaspyrnu í lok fyrri hálfleiks, þegar Malick Thiaw handlék boltann, og Dominic Calvert-Lewin skoraði af öryggi úr vítinu og kom Leeds í 2-1. Í seinni hálfleiknum jafnaði Joelinton metin fyrir Newcastle með skalla en Aaronson kom Leeds yfir að nýju á 79. mínútu, með laglegum hætti og skoti úr teignum. Það dugði þó skammt eins og fyrr segir og Newcastle-menn fögnuðu gríðarlega sætum sigri sem er þeirra þriðji sigur í röð. Enski boltinn Mest lesið Tvenna frá Sesko dugði United skammt Enski boltinn Víkingar fundu nýtt nafn á íþróttasvæði sitt í Safamýri Sport Alfreð hættur hjá Breiðabliki Íslenski boltinn Selur Ólympíugullverðlaunin eftir skilnað við eiginkonuna Sport Fór 402 sinnum upp á Esjuna á einu ári Sport Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United Enski boltinn „Þegar maður spilar á móti karli er ákefðin allt önnur“ Sport „Mér finnst mjög erfitt að heyra þetta“ Enski boltinn Skipulagsbreytingar á skrifstofu KSÍ Íslenski boltinn Ótrúleg óheppni Slóvena Handbolti Fleiri fréttir Guardiola pirraður: „Við vorum frábærir í vörn og sókn“ Magnaður sigur Newcastle eftir tvö í uppbótartíma Tvenna frá Sesko dugði United skammt Kvaddi með fullkomnum hætti og kvalir Spurs halda áfram Nýi stjórinn sá tíu Chelsea-menn tapa Mitoma bætti hag Arsenal á toppnum Keegan með krabbamein Fjórir snúa aftur hjá Man. Utd undir stjórn Fletchers „Mér finnst mjög erfitt að heyra þetta“ Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United Stjóri Palace heimspekilegur í svörum um sölu á Guéhi til Man. City Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Fletcher fékk blessun frá Ferguson Aðeins fimmti svarti Englendingurinn í sögunni Segir rugl að ætla að ræða United Enn í útlegð en hvert getur hann farið? Síðasti naglinn í kistu Nuno? Solskjær í viðræður við United Áfall fyrir City: Dias frá í allt að sex vikur Úrvalslið Alberts sneri baki í hann Áttunda félagið í B-deildinni sem skiptir um stjóra í vetur Gvardiol þarf að fara í aðgerð og City horfir til Guéhi Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea Neville segir United að hætta tilraunamennskunni Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Sjá meira