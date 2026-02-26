Fótbolti

Freyr nær orð­laus þegar skila­boð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta?

Aron Guðmundsson skrifar
Freyr Alexandersson þjálfari Brann ætlar að bjóða Ancelotti út að borða þegar að Ítalinn kemur til íslands
Freyr Alexandersson þjálfari Brann ætlar að bjóða Ancelotti út að borða þegar að Ítalinn kemur til íslands Vísir/Samsett

Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, var nær orðlaus á blaðamannafundi fyrir leik gegn Bologna í kvöld þegar að skilaboð bárust frá ítalska þjálfaranum og goðsögninni Carlo Ancelotti sem vill heimsækja Ísland. 

Brann mætir Bologna í seinni leik liðanna á Ítalíu í kvöld og blaðamannafundur Freys í gær tók óvænta stefnu þegar að skilaboð bárust frá þjálfaranum og goðsögninni Carlo Ancelotti sem er nú landsliðsþjálfari Brasilíu. 

Á umræddum blaðamannafundi í svari við spurningu eins af ítölsku blaðamönnunum á svæðinu lýsti Freyr aðdáun sinni á Carlo Ancelotti og því sem hann hefur afrekað á sínum ferli.

„Ég er mikill aðdáandi Carlo Ancelotti og hef fylgst mjög náið með honum og einnig þjálfað nokkra leikmenn sem hafa áður spilað undir hans stjórn,“ sagði Freyr og bætti við. 

„Ég hef lesið allar bækur um hann og reyni að sanka að mér eins miklum upplýsingum um hann og mögulegt er.“ 

Ekki leið að löngu þar til að Marco Nosotti, blaðamaður Sky Sports á Ítalíu, kvaddi sér hljóðs á blaðamannafundinum og sagðist hafa fengið skilaboð frá Carlo Ancelotti. 

„Carlo Ancelotti skrifaði mér: „Ég vil heimsækja Ísland,“ sagði Marco við Frey.

„Meinarðu þetta?“ svaraði Freyr. „Fékkstu skilaboð frá Carlo? Ég mun bjóða honum í stóran kvöldverð á besta veitingastaðnum á Íslandi. Það er víst. Ég er alveg orðlaus. Hver var spurningin?“

Kemur þá í ljós að Ancelotti er gamall kunningi Nosotti og ólust þeir nánast upp hlið við hlið í æsku á Ítalíu. 

Seinni leikur Bologna og Brann í umspili fyrir sextán liða úrslit Evrópudeildarinnar hefst klukkan átta í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. Staðan er einvíginu er 1-0 Bologna í vil eftir fyrri leikinn í Bergen.

Evrópudeild UEFA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið