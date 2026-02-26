Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Aron Guðmundsson skrifar 26. febrúar 2026 10:00 Freyr Alexandersson þjálfari Brann ætlar að bjóða Ancelotti út að borða þegar að Ítalinn kemur til íslands Vísir/Samsett Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, var nær orðlaus á blaðamannafundi fyrir leik gegn Bologna í kvöld þegar að skilaboð bárust frá ítalska þjálfaranum og goðsögninni Carlo Ancelotti sem vill heimsækja Ísland. Brann mætir Bologna í seinni leik liðanna á Ítalíu í kvöld og blaðamannafundur Freys í gær tók óvænta stefnu þegar að skilaboð bárust frá þjálfaranum og goðsögninni Carlo Ancelotti sem er nú landsliðsþjálfari Brasilíu. Á umræddum blaðamannafundi í svari við spurningu eins af ítölsku blaðamönnunum á svæðinu lýsti Freyr aðdáun sinni á Carlo Ancelotti og því sem hann hefur afrekað á sínum ferli. „Ég er mikill aðdáandi Carlo Ancelotti og hef fylgst mjög náið með honum og einnig þjálfað nokkra leikmenn sem hafa áður spilað undir hans stjórn,“ sagði Freyr og bætti við. „Ég hef lesið allar bækur um hann og reyni að sanka að mér eins miklum upplýsingum um hann og mögulegt er.“ Ekki leið að löngu þar til að Marco Nosotti, blaðamaður Sky Sports á Ítalíu, kvaddi sér hljóðs á blaðamannafundinum og sagðist hafa fengið skilaboð frá Carlo Ancelotti. View this post on Instagram A post shared by EsteNews Sport (@este_news_sport) „Carlo Ancelotti skrifaði mér: „Ég vil heimsækja Ísland,“ sagði Marco við Frey. „Meinarðu þetta?“ svaraði Freyr. „Fékkstu skilaboð frá Carlo? Ég mun bjóða honum í stóran kvöldverð á besta veitingastaðnum á Íslandi. Það er víst. Ég er alveg orðlaus. Hver var spurningin?“ Kemur þá í ljós að Ancelotti er gamall kunningi Nosotti og ólust þeir nánast upp hlið við hlið í æsku á Ítalíu. Seinni leikur Bologna og Brann í umspili fyrir sextán liða úrslit Evrópudeildarinnar hefst klukkan átta í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. Staðan er einvíginu er 1-0 Bologna í vil eftir fyrri leikinn í Bergen. Evrópudeild UEFA Mest lesið Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Fótbolti Trump setti Ólympíugullið um hálsinn: „Ég mun ekki skila því aftur“ Sport Íslendingarnir sem fá ekki að spila fyrir Ísland Körfubolti Harmleikur á handboltaleik Handbolti Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Fótbolti Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Fótbolti Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Fótbolti „Maður þarf að sýna ást og maður þarf að skilja sinn maka“ Sport Segir Klæbo geta hlaupið upp Esjuna á mettíma Sport Fleiri fréttir Norður af heimskautsbaug beint í hjarta Evrópu Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Tíu leikmenn Juventus risu næstum upp frá dauðum Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Meistararnir rétt sluppu áfram Vinícius Júnior tryggði Real Madrid aftur sigurinn Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Atalanta fór áfram í sextán liða úrslit á síðustu spyrnu leiksins Gagnrýna ítölsk yfirvöld fyrir meðferð á stuðningsmönnum Fyrirliði Freys segir Brann fá innblástur frá Bodö/Glimt Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt UEFA hafnaði áfrýjun Benfica og Prestianni fær ekki að spila gegn Real Bikar undir í gulri viðvörun Mínútu þögn fyrir leik Íslands í Mexíkó Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd „Ákváðum að velja sterkasta liðið óháð aldri“ Real án Mbappé í kvöld Þjálfari Mexíkó: „Það verða allir öruggir“ Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Strákarnir okkar finna vel fyrir þunna loftinu Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi „Hvenær á að fara að sýna þessu Bodö-liði alvöru virðingu?“ Pollrólegur yfir stöðunni í Mexíkó Sjáðu mörkin: Norskar hetjur í Mílanó og norsk hetja í Madrid Ein stærsta stjarna kvennafótboltans myndi ekki útiloka verkfall Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér Sjá meira