Antoine Semenyo færði Bournemouth 3-2 sigur gegn Tottenham sem kveðjugjöf í kvöld, áður en hann heldur til liðs við Manchester City. Brentford skellti Sunderland, 3-0, Everton og Wolves gerðu 1-1 jafntefli, og ekkert var skorað hjá Crystal Palace og Aston Villa.
Mathys Tel kom Tottenham yfir snemma leiks í kvöld, þegar hann kom inn af vinstri kantinum og smellti boltanum neðst í fjærhornið, en heimamenn voru fljótir að jafna með skallamarki Evanilson. Þeir komust svo yfir þegar Eli Junior Kroupi skoraði á 36. mínútu í kjölfarið á annarri fyrirgjöf af hægri kantinum.
Tottenham virtist vera að fá vítaspyrnu á 73. mínútu, þegar Micky van de Ven féll innan teigs, en eftir skoðun á myndbandi var vítið tekið af. Hollendingurinn var vægast sagt pirraður, skiljanlega, og fékk að líta gula spjaldið.
Tottenham náði hins vegar að jafna og það mark var af dýrari gerðinni, þegar Joao Palhinha skoraði með frábærri bakfallsspyrnu.
En eins og fyrr segir var Semenyo hetja Bournemouth og skoraði glæsilegt sigurmark í uppbótartíma. Þar með kveður hann liðið í 15. sæti, með 26 stig og tólf stigum frá fallsæti, aðeins stigi á eftir Tottenham sem hefur aðeins unnið einn af síðustu sex leikjum sínum.
Igor Thiago er áfram sjóðheitur fyrir Brentford og setti markamet fyrir Brasilíumann á einni leiktíð í ensku úrvalsdeildinni, þegar hann skoraði tvö mörk gegn Sunderland í kvöld. Hann hefur nú skorað sextán mörk á leiktíðinni.
Thiago jafnaði metið, sem var í eigu Roberto Firmino, Gabriel Martinelli og Matheus Cunha, í fyrri hálfleik og bætti það svo með skallamarki um miðjan seinni hálfleik. Enzo Le Fée hafði fengið kjörið tækifæri til að jafna metin í 1-1 úr vítaspyrnu á 60. mínútu en reyndi vippu á mitt markið og hún fór beint í lúkurnar á Caoimhin Kelleher sem lét ekki gabba sig.
Yehor Yarmolyuk kom svo Brentford í 3-0 þegar tuttugu mínútur voru til leiksloka.
Botnlið Wolves hélt áfram að safna stigum með 1-1 jafntefli við Everton á útivelli, þrátt fyrir að vera 1-0 undir í hálfleik eftir mark frá Michael Keane.
Mateus Mané jafnaði metin um miðjan seinni hálfleik en þá átti enn mikið eftir að ganga á, því Keane fékk beint rautt spjald á 83. mínútu og Jack Grealish svo sitt annað gula spjald og þar með rautt á 90. mínútu. Úlfarnir náðu þó ekki að nýta liðsmuninn.
Crystal Palace og Aston Villa gerðu svo markalaust jafntefli og er Villa því jafnt Manchester City í 2.-3. sæti með 43 stig, fimm stigum á eftir toppliði Arsenal sem á leikinn við Liverpool á morgun til góða.
Liam Rosenior, nýr þjálfari Chelsea, fylgdist með úr stúkunni í kvöld þegar liðið tapaði gegn Fulham í Lundúnaslag í 21. umferð ensku úrvalsdeildarinnar, 2-1.
Manchester City gerði sitt þriðja jafntefli í röð þegar liðið gerði 1-1 jafntefli við Brighton á heimavelli 21. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í kvöld.