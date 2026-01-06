Útiloka ekki að beita hernum í Grænlandi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 6. janúar 2026 22:17 Donald Trump Bandaríkjaforseti. EPA Donald Trump Bandaríkjaforseti og ráðgjafar hans hafa rætt hverjir möguleikar þeirra séu varðandi innlimun Grænlands. Einn af möguleikunum sé að nota bandaríska herinn. Í svari Hvíta hússins við fyrirspurn Reuters segir að Trump telji kaup á Grænlandi forgangsmál fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Landið sé einnig nauðsynlegt til að „fæla frá andstæðinga“ á norðurslóðum. „Forsetinn og teymið hans ræða ýmsa möguleika til að ná þessu mikilvæga markmiði og að sjálfsögðu er notkun bandaríska hersins, undir stjórn yfirhershöfðingjans, alltaf valkostur,“ segir í svarinu frá Karoline Leavitt, talsmanni Hvíta hússins. Í umfjöllun The Wall Street Journal er haft eftir Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sem segir markmiðið vera að kaupa landið af Dönum. Ítrekaðar hótanir og yfirlýsingar forsetans um yfirráð hans í Grænlandi þýði ekki endilega að landið verði tekið yfir með herafla. Trump viðraði fyrst hugmyndir sínar um að kaupa Grænland á fyrsta kjörtímabili sínu árið 2019. Í innsetningarræðu sinni fyrir ári síðan minntist hann á hversu mikilvægt Grænland væri fyrir öryggi Bandaríkjamanna. Undanfarna daga, í kjölfar innrásar Bandaríkjanna í Venesúela, hefur forsetinn ítrekað minnst á landið og mikilvægi þess. Danir og Grænlendingar hafa hvað eftir annað sagt að Grænland sé ekki til sölu og að enginn áhugi sé á því að afhenda Bandaríkjamönnum landið. Fyrr í kvöld fundaði utanríkismálanefnd Danmerkur og ákvað að óska eftir fundi með Rubio. Bandaríkin Grænland Danmörk Mest lesið Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut Innlent Íslenskur fjárfestir í óvenjulegri skilnaðardeilu í Bretlandi Innlent Án leyfis en titlar sig enn sem lækni Innlent „Það er öllu stjórnað með ógn þarna“ Innlent Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Innlent Týnda göngufólkið reyndist vera í Reykjavík Innlent Vill lækka veikindahlutfall opinberra starfsmanna Innlent Berjast við talsverðan sinueld við Selfoss Innlent Guðmundur Ingi rótar fólki inn í Samfylkinguna Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Fleiri fréttir Útiloka ekki að beita hernum í Grænlandi „Stórt framfaraskref“ Óska eftir fundi með Rubio Kaffilaus fundur í gluggalausu herbergi „Ég ætla ekki að segja hættum við kosningarnar“ Nýtti sér leik sinn í Dansar við úlfa við að mynda sértrúarsöfnuð Hafa birt innan við prósent af Epstein-skjölunum Walz hættir við framboð vegna árása Trump-liða Sænskur ráðherra hlutgerður á miðli Musk Vill afhenda Trump friðarverðlaunin Svissneski skemmtistaðurinn ekki skoðaður í fimm ár Kristrún, Witkoff og Kushner á fundinum í París í dag Huldumaður hagnaðist verulega á árásinni á Venesúela Fyrrverandi fjármálaráðherra Kanada verður ráðgjafi Selenskí Var með fleiri en fimmtíu hunda á heimilinu Segir þörf á samtali um „meintan“ yfirráðarétt Dana „Ég er forseti sem hefur verið rænt; stríðsfangi!“ Fækkar ráðlögðum bóluefnum „Ég er ekki í pólitík til að gera fólk glatt“ „Einhver verður að gera eitthvað til að stoppa manninn af“ Hæddist að vörnum Dana á Grænlandi: „Þeir bættu við einum hundasleða“ Upphaf langra málaferla Ítrekaðar íhlutanir í „bakgarði“ Bandaríkjanna Fjallaljón banaði konu eftir að ráðist var á mann Maduro verður leiddur fyrir dómara síðdegis Rétta yfir löggu fyrir aðgerðaleysi á meðan börn og kennarar voru myrt Tíu sakfelld fyrir að halda því fram að forsetafrúin sé trans Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví Rannsaka klámmyndir spjallmennis Musk af táningum Aðgerðasinnar tóku rafmagnið af Berlín Sjá meira