Það er líf og fjör á sveitabæ í Landeyjunum þessa dagana því nýlega gaut íslenska tíkin Þekla ellefu hvolpum, sjö tíkum og fjórum rökkum. Eigandinn segist aldrei hafa vitað af íslenskum fjárhundi, sem hefur átt svona marga lifandi hvolpa í goti.
Hér erum við að tala um bæinn Búland í Austur-Landeyjum í Rangárþingi eystra þar sem Guðný Halla er með ræktunina sína, sem kallast Gerpla en ræktunin gengur út á að rækta íslenska fjárhunda. Hvolparnir, sem eru að verða átta vikna eru allir mjög fjörugir og elska það að fá að leika sér úti með foreldrum sínum út í garði og ömmu þeirra reyndar líka.
Íslenski fjárhundurinn er ein af elstu og hreinustu hundategundum Norðurlanda og eini upprunalegi hundurinn frá Íslandi.
„Við erum að reyna að rækta inn vinnueðlið og út þetta gjamm. Íslenski fjárhundurinn er svo einstaklega skemmtilegur fyrir það að hann er svo blíður, hann gleymir mistökum og það er ekki hægt að hafa áhyggjur af börnum í kringum hann, hann elskar börn,” segir Guðný Halla.
En að koma með 11 hvolpa í goti, er það ekki ótrúlega vel gert eða hvað?
„Ellefu er bara ekki til í heiminum því það hefur enginn komið frá sér 11 hvolpum lifandi,” segir Guðný.
Guðný Halla segir að Þeklu hafi gengið ótrúlega vel að koma hvolpunum frá sér en hún gaut á jóladagsmorgun.
Guðný Halla á líka pabba hvolpanna.
Hvolparnir eru orðnir latir að sjúga mömmu sína en þá gefur Guðný Halla þeim lífrænan brodd úr fjósinu en 50 kýr eru á bænum þar sem framleiðsla á lífrænni mjólk fer fram.
„Þeim finnst það æðislegt og verða stórir og stoltir af. Tíkin hefur ekki nóg fyrir þá en flestir hvolpanna fara frá okkur í næstu viku. Þeir eru að fara út um allt land og það eru tveir að fara til Frakklands og hugsanlega einn til Danmerkur,” segir Guðný Halla, stolt með hundana sína.
Facebooksíða ræktunarinnar hjá Guðnýju Höllu