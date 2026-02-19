Innlent

Bein út­sending: Heimilis­leysi á Ís­landi

Atli Ísleifsson skrifar
Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, er á meðal ræðumanna á fundinum.
Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, er á meðal ræðumanna á fundinum. Vísir/Vilhelm

Opinn fundur um heimilisleysi á Íslandi fer fram í húsakynnum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar milli klukkan 9 og 10:40 í dag. Hægt verður að fylgjast með fundinum í beinu streymi í spilaranum að neðan.

Á vef HMS segir að á fundinum verði fjallað um heimilisleysi á Íslandi, hver staðan sé og hvað hafi verið gert.

Fjallað verður um Housing first hugmyndafræðina, Y-stofnunina í Finnlandi og áfangaheimili. Fram koma sjónarmið HMS, Búsetubrúar Kvennaathvarfsins og Verndar.

Hægt verður að fylgjast með fundinum í beinu streymi í spilaranum að neðan.

Dag­skrá

9.00 Setning ráðherra

Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra

9.10 Staða heimilisleysis á Íslandi

Soffía Hjördís Ólafsdóttir, deildarstjóri hjá Reykjavíkurborg

9.25 Housing first – hugmyndafræðin

Lísa Margrét Sigurðardóttir, lögfræðingur í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu

9.35 Y-stofnunin í Finnlandi. Hvað hefur virkað í Finnlandi og uppbygging stofnunarinnar.

Eygló Harðardóttir, verkefnastjóri hjá Ríkislögreglustjóra

9.45 Áfangaheimili

Drengur Óla Þorsteinsson, verkefnastjóri hjá HMS

9.55 Reynslusögur og sjónarmið

9.55 Sjónarmið HMS

 Anna Guðmunda Ingvarsdóttir, aðstoðarforstjóri HMS

10.05 Búsetubrú Kvennaathvarfsins

Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins

10.15 Vernd

Þráinn Farestveit, framkvæmdastjóri Verndar.

10.25 Umræður og spurningar

10.40 Fundi slitið

Fundarstjóri: Eygló Harðardóttir, verkefnastjóri hjá Ríkislögreglustjóra

Málefni heimilislausra Húsnæðismál Félagsmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið