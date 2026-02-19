Opinn fundur um heimilisleysi á Íslandi fer fram í húsakynnum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar milli klukkan 9 og 10:40 í dag. Hægt verður að fylgjast með fundinum í beinu streymi í spilaranum að neðan.
Á vef HMS segir að á fundinum verði fjallað um heimilisleysi á Íslandi, hver staðan sé og hvað hafi verið gert.
Fjallað verður um Housing first hugmyndafræðina, Y-stofnunina í Finnlandi og áfangaheimili. Fram koma sjónarmið HMS, Búsetubrúar Kvennaathvarfsins og Verndar.
Hægt verður að fylgjast með fundinum í beinu streymi í spilaranum að neðan.
Dagskrá
9.00 Setning ráðherra
Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra
9.10 Staða heimilisleysis á Íslandi
Soffía Hjördís Ólafsdóttir, deildarstjóri hjá Reykjavíkurborg
9.25 Housing first – hugmyndafræðin
Lísa Margrét Sigurðardóttir, lögfræðingur í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu
9.35 Y-stofnunin í Finnlandi. Hvað hefur virkað í Finnlandi og uppbygging stofnunarinnar.
Eygló Harðardóttir, verkefnastjóri hjá Ríkislögreglustjóra
9.45 Áfangaheimili
Drengur Óla Þorsteinsson, verkefnastjóri hjá HMS
9.55 Reynslusögur og sjónarmið
9.55 Sjónarmið HMS Anna Guðmunda Ingvarsdóttir, aðstoðarforstjóri HMS
10.05 Búsetubrú Kvennaathvarfsins
Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins
10.15 Vernd
Þráinn Farestveit, framkvæmdastjóri Verndar.
10.25 Umræður og spurningar
10.40 Fundi slitið
Fundarstjóri: Eygló Harðardóttir, verkefnastjóri hjá Ríkislögreglustjóra