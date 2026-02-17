Erlent

Banda­rískir her­menn í Nígeríu

Samúel Karl Ólason skrifar
Bandaríkjamenn eiga ekki að taka þátt í bardögum heldur þjálfa og aðstoða hermenn Nígeríu með öðrum hætti. Herinn stendur frammi gegn fjölmörgum ógnum víðsvegar um landið.
Um hundrað bandarískir hermenn hafa verið sendir til Nígeríu, þar sem þeir munu þjálfa þarlenda hermenn og hjálpa þeim í átökum við uppreisnar-, víga- og glæpahópa. Þeim er ekki ætlað að taka þátt í átökum með hermönnunum sem þeir munu þjálfa.

BBC hefur eftir Samaila Uba, talsmanni varnarmálaráðuneytis Nígeríu, að samstarfið við Bandaríkjamenn muni hjálpa herafla ríkisins verulega í að berjast gegn þessum hópum. Hún muni sérstaklega hjálpa þegar kemur að sérstakri tækni og kunnáttu hermanna Nígeríu.

AP-fréttaveitan segir að yfirvöld í Nígeríu hafi beðið Bandaríkjamenn um aðstoð við þjálfun, tæknilegan stuðning og upplýsingaöflun. Er það í kjölfar þess að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, var harðorður í garð Nígeríumanna og sakaði þá um að verja ekki kristna íbúa gegn meintu þjóðarmorði.

Þeim ásökunum var hafnað og greinendur segja hana mikla einföldun á flókinni stöðu í Nígeríu. Vopnaðir menn, hvort sem þeir eru meðlimir glæpahópa, vígahópa eða uppreisnarhópa, ráðast reglulega á óbreytta borgara í Nígeríu, sama hverrar trúar þeir eru.

Bandaríkjamenn gerðu í desember árásir gegn vígamönnum Íslamska ríkisins í norðvesturhluta Nígeríu. Yfirvöld í Bandaríkjunum staðfestu svo í síðasta mánuði að smár hópur hermanna hefði verið sendur til Nígeríu.

Umræddir vígahópar eru gífurlega margir í Nígeríu og á stærra svæði í Afríku. Meðal þeirra hópa sem eru virkir á svæðinu eru Íslamska ríkið á Sahel-svæðinu, eða ISSP, Íslamska ríkið í Vestur-Afríku eða ISWAP, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin eða JNIM, Boko Haram, svo einhverjir séu nefndir.

Við vígamenn bætast svo glæpamenn sem stunda það að ræna fólki fyrir lausnargjald og til að þvinga það til ólöglegrar námuvinnslu.

