Um hundrað bandarískir hermenn hafa verið sendir til Nígeríu, þar sem þeir munu þjálfa þarlenda hermenn og hjálpa þeim í átökum við uppreisnar-, víga- og glæpahópa. Þeim er ekki ætlað að taka þátt í átökum með hermönnunum sem þeir munu þjálfa.
BBC hefur eftir Samaila Uba, talsmanni varnarmálaráðuneytis Nígeríu, að samstarfið við Bandaríkjamenn muni hjálpa herafla ríkisins verulega í að berjast gegn þessum hópum. Hún muni sérstaklega hjálpa þegar kemur að sérstakri tækni og kunnáttu hermanna Nígeríu.
AP-fréttaveitan segir að yfirvöld í Nígeríu hafi beðið Bandaríkjamenn um aðstoð við þjálfun, tæknilegan stuðning og upplýsingaöflun. Er það í kjölfar þess að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, var harðorður í garð Nígeríumanna og sakaði þá um að verja ekki kristna íbúa gegn meintu þjóðarmorði.
Þeim ásökunum var hafnað og greinendur segja hana mikla einföldun á flókinni stöðu í Nígeríu. Vopnaðir menn, hvort sem þeir eru meðlimir glæpahópa, vígahópa eða uppreisnarhópa, ráðast reglulega á óbreytta borgara í Nígeríu, sama hverrar trúar þeir eru.
Bandaríkjamenn gerðu í desember árásir gegn vígamönnum Íslamska ríkisins í norðvesturhluta Nígeríu. Yfirvöld í Bandaríkjunum staðfestu svo í síðasta mánuði að smár hópur hermanna hefði verið sendur til Nígeríu.
Umræddir vígahópar eru gífurlega margir í Nígeríu og á stærra svæði í Afríku. Meðal þeirra hópa sem eru virkir á svæðinu eru Íslamska ríkið á Sahel-svæðinu, eða ISSP, Íslamska ríkið í Vestur-Afríku eða ISWAP, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin eða JNIM, Boko Haram, svo einhverjir séu nefndir.
Við vígamenn bætast svo glæpamenn sem stunda það að ræna fólki fyrir lausnargjald og til að þvinga það til ólöglegrar námuvinnslu.
