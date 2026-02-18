Karlmaður á fimmtugsaldri liggur enn alvarlega slasaður á Landspítalanum eftir að ráðist var á hann á þorrablóti HK í Kórnum í Kópavogi föstudagskvöldið 30. janúar. Maðurinn er með alvarlega höfuðáverka. Árásarmaðurinn á sér sögu fyrir ofbeldisbrot.
Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn á rannsóknarsviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir að málið sé rannsakað sem alvarleg líkamsárás. Fyrir vikið sé málið á forræði rannsóknarsviðs en ekki lögreglunnar í Kópavogi.
Lögregla fór fram á gæsluvarðhald yfir árásarmanninum eftir árásina. Héraðsdómur hafnaði beiðni lögreglu en Landsréttur sneri þeirri ákvörðun við. Fyrir vikið var árásarmaðurinn á bak við lás og slá í tvo daga en hefur síðan þá gengið laus.
Meintur árásarmaður er á fertugsaldri og á sér sakarferil allt aftur til ársins 2009. Þá var hann dæmdur í skilorðsbundið fangelsi fyrir líkamsárás í miðbæ Reykjavíkur. Þegar hann var tvítugur hlaut hann tólf mánaða fangelsisdóm aðallega fyrir ítrekaðan akstur án ökuréttinda eða undir áhrifum en einnig vörslu kylfu og hnífs auk fíkniefna.
Ári síðar var hann dæmdur fyrir að hafa ráðist á starfsmann á bílaverkstæði með kylfu og slegið í handlegg. Athygli vakti að þegar málið var til meðferðar hjá dómstólum lýsti brotaþoli því yfir að hafa sæst við árásarmanninn og vildi ekki gera mikið úr málinu.
Var maðurinn þó dæmdur fyrir líkamsárás og um leið fyrir vörslu mikils fjölda vopna svo sem úðavopn, slöngubyssu, haglabyssu, loftbyssu, skammbyssu, eftirlíkingu af skammbyssu, raflostbyssu og skotfæri án þess að geyma þau í aðskildum læstum hirslum, einnig hnúajárn, exi, hníf með löngu blaði, þrjár hafnaboltakylfur, kylfu ekki ætlaðri til íþróttaiðkunar, stunguhníf og anabólíska stera. Þá fundust einnig fíkniefni á heimili hans.
Langflest brot hans undanfarinn hálfan annan áratug snúa þó að akstri undir áhrifum eða án ökuréttinda.
Elín Agnes segir málið til rannsóknar en hún hafi ekki önnur tíðindi af brotaþolanum en þau að hann sé enn inniliggjandi á sjúkrahúsi nú átján dögum eftir árásina. Brotaþoli, sem er þriggja barna faðir á fimmtugsaldri, er með alvarlega höfuðáverka en samkvæmt heimildum fréttastofu var hann sleginn þungu höggi í höfuðið.
Elín Agnes segist ekki geta rætt á þessari stundu um fjölda vitna að árásinni eða skýrslutöku yfir þeim. Málið sé litið alvarlegum augum og í fullri rannsókn hjá lögreglu.