Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 18. febrúar 2026 21:27 Lögregla hafði hótað því að takmarka gestafjölda á vellinum við fimm þúsund manns. Vísir/Anton Brink Reykjavíkurborg hefur brugðist við athugasemdum lögreglunnar við skertar aðkomuleiðir að Laugardalsvelli og möguleg áhrif þeirra á útkallstíma á stórum viðburðum vegna skólaþorpsins sem á að rísa við Reykjaveg. Fyrr í vetur hafði Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vakið athygli á því að aðkoman að Laugardalsvelli væri erfið fyrir og að samkvæmt þágildandi deiliskipulagi yrði að takmarka fjölda gesta vallarins við fimm þúsund manns svo að hægt væri að tryggja öryggi þeirra. Samkvæmt svörum menningar- og íþróttaráðs Reykjavíkurborgar við fyrirspurn borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um stöðu mála voru haldnir samráðsfundir með lögreglu og slökkviliði í nóvember og desember þar sem kröfum hinna síðarnefndu hafi verið gerð nánari skil. Í kjölfarið var gerð breyting á deiliskipulaginu þar sem bætt var við nýrri aðkomuleið af Reykjavegi sem verður aðgangsstýrð og þannig ekki opin almenningi að jafnaði. Þetta er gert til að takmarka umferð bíla við skólaþorpið. Við þessa aðkomuleið verða niðurfellanlegir pollar sem lögregla og slökkvilið hafa aðgang að. Þetta var niðurstaðan eftir að akstursferlagreining var unnin með hliðsjón af stærstu viðbragðsbílum. Að skipulaginu breyttu gerði hvorki slökkviliðið né lögreglan athugasemdir við framkvæmdirnar. Breytt deiliskipulag var samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði 21. janúar síðastliðinn og af borgarstjórn 3. febrúar. Lögreglan Skipulag Reykjavík Skóla- og menntamál Deilur um skólahald í Laugardal