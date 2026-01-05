Minningarstund um Åge á stað sem var honum kær: „Huggun á erfiðum tímum“ Aron Guðmundsson skrifar 5. janúar 2026 23:15 Síðasta starf Åge Hareide á þjálfaraferlinum var með íslenska landsliðinu. Åge féll frá undir lok síðasta árs eftir erfið veikindi. Vísir/Getty Minningarstund um Åge Hareide, fyrrverandi landsliðsþjálfara íslenska karlalandsliðsins í fótbolta verður haldin á Aker leikvanginum, heimavelli Molde, á fimmtudaginn kemur. Sama dag verður Hareide jarðsunginn frá dómkirkjunni í Molde. Molde og fótboltafélagið þar í borg átti sérstakan stað í hjartastað Hareide og sú mátti segja það sama um hug stuðningsmanna Molde og borgarbúa í garð Hareide sem spilaði á sínum tíma með Molde og átti seina eftir að stýra liðinu sem þjálfari og gerði hann liðið að bikarmeisturum árið 1994. Åge Hareide lést þann 18.desember á síðasta ári, 72 ára að aldri, eftir snarpa baráttu við krabbamein í heila. Síðasta starf Hareide á þjálfaraferlinum var hjá íslenska karlalandsliðinu sem hann stýrði frá apríl 2023 til nóvember 2024 og var einum sigurleik frá því að koma liðinu á EM 2024. Í samtali við TV 2 í Noregi segir Bendik Hareide, sonur Åge, að fjölskyldan sé djúpt snortin yfir samúðarkveðjunum sem borist hafa í kjölfar fráfalls Åge. „Kærleikurinn og ástin í garð pabba sem og okkar allra skiptir okkur óendanlega miklu máli og hefur verið okkur huggun á erfiðum tímum.“ Minningarstundin um Åge Hareide á Aker leikvanginum fer fram á sama degi og eftir jarðarför hans. Sýnt verður beint frá jarðarförinni í norska ríkissjónvarpinu (NRK 2) sem og TV 2. Åge átti farsælan feril sem leikmaður sem landsliðs- og atvinnumaður en sem þjálfari átti hann eftir að ná enn eftirtektarverðir árangri þar sem að hann vann landstitla hjá stórliðum í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Þá stýrði hann landsliði Noregs og kom danska landsliðinu í tvígang á stórmót. Eins og áður sagði var síðasta starf Åge á ferlinum sem landsliðsþjálfari Íslands og þar hitti hann fyrir Jörund Áka, yfirmann knattspyrnumála hjá KSÍ, sem í samtali við Vísi degi eftir fráfall Norðmannsins, sagði það sorgartíðindi að hann væri fallinn frá. „Ótrúlega leiðinlegt að hann sé nú farinn því Åge hafði hug á því að gera svo margt skemmtilegt núna þegar hann var hættur að þjálfa. Hann var búinn að bjóða okkur í heimsókn, við vorum alltaf á leiðinni til hans en svona er bara lífið. Við höldum áfram. Höldum nafni hans á lofti hér.“ Landslið karla í fótbolta Norski boltinn KSÍ Andlát Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Sport Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Enski boltinn Amorim rekinn Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Enski boltinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Enski boltinn „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Enski boltinn Sjáðu Grindavík klúðra viljandi til að vinna lygilegan sigur Körfubolti Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Enski boltinn Fleiri fréttir Minningarstund um Åge á stað sem var honum kær: „Huggun á erfiðum tímum“ Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United Nígería flaug áfram í átta liða úrslit Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Tekur við Celtic í annað sinn á tímabilinu Salah gulltryggði Egypta áfram í átta liða úrslitin Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Rekinn frá Celtic eftir aðeins 33 daga Real Madrid fær króatískan lækni til að bjarga málum Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn FH-ingurinn mættur til Hoffenheim Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London Langþráð stund hjá Orra þegar Sociedad tók stig af Atletico Dembélé tryggði PSG sigurinn í fyrsta Parísarslagnum í 35 ár Inter tók toppsætið aftur af nágrönnum sínum Loksins kamerúnskur sigur á móti Suður-Afríku „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Sjá meira