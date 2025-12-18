Åge Hareide látinn

Åge Hareide, fyrrum landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, er látinn 72 ára að aldri. Hann hafði glímt við krabbamein í heila síðustu mánuði.
„Pabbi sofnaði í kvöld, heima umvafinn fjölskyldunni. Hann hefur nú spilað sinn síðasta leik. Við erum ævinlega þakklát fyrir allan þann hlýhug sem okkur hefur borist meðan hann barðist við veikindin,“ segir í bréfi sem sonur hans, Bendik, sendi á VG í Noregi.
Hareide hafði greinst með krabbamein í heila í lok júlí og glímt við það síðustu mánuði. Barátta hans tapaðist í kvöld og hann látinn 72 ára að aldri.
Síðasta þjálfarastarf Hareide var með íslenska karlalandsliðið en hann stýrði því frá apríl 2023 þar til hann sagði af sér í nóvember 2024.
Ísland hafði það ár fallið naumlega úr leik í umspili um sæti á EM 2024, eftir tap fyrir Úkraínu í úrslitaleik. Hareide greindi frá því að eftir uppsögn sína á Íslandi að hann væri hættur þjálfun.
Hann hafði áður þjálfað landslið Noregs og Danmerkur og unnið efstu deild í Noregi með Rosenborg, dönsku úrvalsdeildina með Bröndby, og sænsku úrvalsdeildina sem þjálfari Helsingborg og Malmö.
Hareide stýrði Dönum á HM 2018 og stýrði liðinu í 16-liða úrslit þar sem liðið féll úr leik fyrir Króatíu. Hann var valinn þjálfari ársins í Danmörku árin 2018 og 2020.
Hann var liðtækur leikmaður á yngri árum og skoraði fimm mörk í 50 landsleikjum fyrir Noreg.
