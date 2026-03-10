Eyjamenn grjótharðir við svörtu og hvítu reitina Jakob Bjarnar skrifar 10. mars 2026 15:18 Eyjamenn fögnuðu Íslandsmeistaratitlinum. Á myndinni má sjá ýmsa þekkta Eyjapeyja svo sem Karl Gauta Hjaltason og Lúðvík Bergvinsson og svo skáksnillinga á borð við Helga Ólafsson, Jóhann Hjartarson og Björn Þorfinnsson. Tómas Tandri Jóhannsson Taflfélag Vestmannaeyja (TV) fagnaði Íslandsmeistaratitli í úrvalsdeild Íslandsmóts skákfélaga eftir sigur á Skákdeild Breiðabliks í lokaumferð mótsins. Þetta er fyrsti stigur TV-inga á ferlinum en félagið á einmitt 100 ára afmæli á árinu. „Undirritaður hefur verið liðsstjóri og liðsmaður a-liðs Taflfélags Vestmannaeyja meira og minna frá árinu 2009 þegar Karl Gauti Hjaltason, þáverandi formaður félagsins, bað mig um að taka við liðinu. Við höfum gert nokkrar atlögur að Íslandsmeistaratitlinum á þessum árum. Nokkrum sinnum urðum við í 2. sæti þannig að titillinn í ár var langþráður,“ segir Þorsteinn Þorsteinsson. Að sögn Þorsteins er teflt á átta borðum og hann var einmitt á því áttunda. Þorsteinn þungt hugsi og rýnir í flókna stöðu.Tómas Tandri Jóhannsson Víst er að fögnuður í Eyjum er verulegur en titillinn kemur á einstaklega skemmtilegum tíma því félagið fagnar 100 ára afmæli sínu á þessu ári. Eyjamenn fóru inn í lokaumferðina í harðri baráttu um efsta sætið eftir dramatískan sigur kvöldið áður. Í dag tókst liðinu síðan að landa sigrinum sem þurfti til að tryggja Íslandsmeistaratitilinn eftir spennandi keppni við sterkustu skáklið landsins. Eyjamenn byrjuðu ekki vel í dag. Þeir töpuðu tveimur fyrstu skákunum, en sveitin kom sterk til baka og náði að landa sætum sigri. Sveit TV var skipuð þeim Jaime Santos Latasa, Abhijeet Gupta, Jóhanni Hjartarsyni, Helga Ólafssyni, Simon K. Williams, Birni Þorfinnssyni, Erni Leó Jóhannssyni, Guðmundi Gíslasyni og Þorsteini. Fleiri skákmenn hafa leikið með sveitinni í vetur en spilaðar eru 10 umferðir. Björn fór að grenja þegar hann tapaði fyrir bróður sínum Baráttan var hörð og Björn Þorfinnsson, fyrrverandi ritstjóri DV, lýsir atganginum með sínum hætti: „Þegar liðin mættu til leiks í 1. umferð var ljóst að við í TV værum sennilega þriðja sterkasta liðið á pappírunum og ljóst að mikið þyrfti að gerast til að við ættum sjéns. Markmiðið var að berjast um á hæl og hnakka og eiga þá kannski möguleika í seinni hlutanum. Það gekk ekki eftir.“ Vestmanneyingar hrósa sigri.Tómas Tandri Jóhannsson Björn segist hafa fundið til mikillar ábyrgðar að halda vonum Eyjamanna á lofti í seinni hlutanum. „Því var það óendanlega sárt að ég tapaði tveimur fyrstu skákunum mínum og það í viðureignum gegn okkar helstu keppinautum, Skákdeild KR og Skákdeild Fjölnis sem þá voru ríkjandi tvöfaldir Íslandsmeistarar. Það var extra vont að gegn síðarnefnda liðinu pakkaði litli bróðir mér saman, stórmeistarinn Bragi Þorfinnsson. Ég var svo pirraður eftir það tap að ég var næstum farinn að grenja í bílnum á leiðinni heim (ok, kannski fór ég að grenja). Útlitið var svart en TV-ingum tókst að landa sigrinum Þegar fyrri hlutanum lauk voru TV-ingar í 3. sæti og þeir höfðu ekki örlögin í eigin höndum að sögn Björns. Útlitið var svart: „Og ekki leit það betur út fyrir seinni hlutann sem fór fram um helgina. Við vorum áfram með veikara lið á pappír en hinar sterkustu sveitirnar og persónulega var ég allt annað en bjartsýnn þó að ég reyndi að bera mig vel.“ Björn Þorfinnsson segist hafa verið með kökkinn í hálsinum eftir útreið gegn bróður sínum Braga. En hann náði að rétta hlut sinn í seinni umferðinni.Tómas Tandri Jóhannsson En þá fór í hönd einhver mesta sturlun sem Björn hefur upplifað á skákmóti. „Einhvern veginn tókst okkur TV-ingum að vinna allar okkar viðureignir með ótrúlegum hætti og iðulega mikilli dramatík. Við náðum að vinna okkar helstu keppinauta, KR-inga og Fjölni í fyrstu tveimur umferðunum, þar sem ég náði að jafna metin gegn ástkærum bróður mínum. Hann tók því af meiri reisn en ég! Í hönd fóru svo þrjár háspennuviðureignir þar sem sigrunum var siglt í hús á ögurstundu og einhvern veginn stóðum við svo uppi sem sigurvegarar,“ segir Björn meðal annars – sigri hrósandi. 