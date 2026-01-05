„Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. janúar 2026 13:30 Milos Kerkez hefur leikið nítján af tuttugu deildarleikjum Liverpool á þessu tímabili. getty/Gaspafotos Albert Brynjar Ingason verður seint sakaður um að vera mikill aðdáandi Milosar Kerkez, leikmanns Liverpool. Ungverjinn kom til Liverpool frá Bournemouth í sumar en hefur ekki sýnt sínar bestu hliðar í rauða búningnum. Liverpool gerði 2-2 jafntefli við Fulham í gær. Liðið er í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar en það varð meistari með talsverðum yfirburðum á síðasta tímabili. Albert segir að margir leikmenn Liverpool hafi ekki náð sér á strik í vetur, þar á meðal hinn 22 ára Kerkez. „Í alvöru talað, mér finnst hann eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður. Kannski lítur hann bara þannig út?“ sagði Albert í Sunnudagsmessunni í gær. Klippa: Messan - umræða um Kerkez „Staðsetningar og það er bara svo margt. Ég er ekki Púlari en hann pirrar mig samt þegar ég horfi á hann spila." Liverpool hefur ekki tapað í síðustu átta deildarleikjum sínum; unnið fjóra leiki og gert fjögur jafntefli. Næsti leikur Liverpool er gegn toppliði Arsenal á Emirates á fimmtudaginn. Innslagið úr Messunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. 