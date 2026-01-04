„Ég neyðist til að segja það hreint út“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 4. janúar 2026 21:16 Mette Frederiksen bregst við hótunum Bandaríkjaforseta á beinskeyttan hátt. Getty „Ég neyðist til að segja það hreint út við Bandaríkin,“ segir Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur í stuttri en beinskeyttri yfirlýsingu sem hún birti á heimasíðu forsætisráðuneytisins í kvöld. Yfirlýsinguna gefur hún út eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti ítrekaði það enn á ný að hann vilji innlima Grænland. Ummælin lét hann frá sér í viðtali við bandaríska miðilinn The Atlantic þar sem hann var inntur eftir því hvaða þýðingu árás Bandaríkjanna á Venesúela hefði fyrir Grænland. Marco Rubio utanríkisráðherra var afdráttarlaus á blaðamannafundi í gær og fór mörgum orðum um það að nú væri forseti við völd sem léti slag standa. Þessi málflutningur utanríkisráðherrans og yfirlýsingar náinna samstarfsmanna Trump sama eðlis hafa ýft upp þann ugg sem fyrir var í Nuuk og Kaupmannahöfn. „Það nær ekki nokkurri átt að segja að það sé nauðsynlegt Bandaríkjunum að innlima Grænland. Bandaríkin hafa engan rétt til að innlima eitt þriggja landa danska samveldisins,“ segir Mette eftir ofantalin upphafsorð. „Konungsríkið Danmörk, og þar með Grænland, er hluti af Atlantshafsbandalaginu og nýtur því öryggistrygginga bandalagsins. Við höfum þegar varnarsamning milli konungsríkisins og Bandaríkjunum sem veitir Bandaríkjunum víðtækan aðgang að Grænlandi. Og við, af hálfu konungsríkisins, höfum fjárfest verulega í öryggismálum á norðurslóðum,“ segir hún svo. „Ég vil því hvetja Bandaríkin eindregið til þess að hætta að hóta sögulega nánum bandamanni og öðru landi og annarri þjóð sem hefur sagt það mjög skýrt að hún sé ekki til sölu.“ Danmörk Grænland Bandaríkin Mest lesið Goddur er látinn Innlent „BRÁÐUM“ Erlent Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar Erlent Furða sig á viðbrögðum Þorgerðar sem dregur í land Innlent Gæti orðið bylting fyrir konur á breytingaskeiði Innlent Þykknar upp og snjóar Veður „En við þurfum samt Grænland“ Erlent Gönguleið yfir Elliðaár í stað hitaveitustokksins Innlent Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Erlent „Viðbrögð utanríkisráðherra eru til skammar“ Innlent Fleiri fréttir „Ég neyðist til að segja það hreint út“ Stjórn Maduro situr sem fastast „En við þurfum samt Grænland“ Svona handsömuðu Bandaríkin Maduro: Njósnarar, lóðlampar og eftirlíking af dvalarstað Maduros í fullri stærð Flugsamgöngur lamaðar og þúsundir sitja fastar „BRÁÐUM“ Mögulegt að íhlutun Bandaríkjamanna leiði til borgarastyrjaldar Utanríkisnefnd fundar vegna árásanna í Venesúela Hafa borið kennsl á sextán til viðbótar Segjast bæði hafa tekið við völdum Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Pylsuhundur tók að sér fimm gríslinga Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi Dularfullt bleikt slím veldur ugg á Tasmaníu Fjölskyldur lýsa martraðarkenndri bið Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Bandaríkin sprengja í höfuðborg Venesúela Eldur við flugvöll á Grænlandi Selenskí skipar nýjan starfsmannastjóra í kjölfar spillingarmáls Sprenging eftir að gestir opnuðu út Íranir óttist „Sýrlandsvæðingu“ Vinna með yfirvöldum í níu löndum að bera kennsl á látna Fyrsta fórnarlambið nafngreint Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Barist á götum úti í Íran fimmta daginn í röð Segjast hafa sviðsett aftöku og hirt verðlaunaféð af Rússum Fimm daga þjóðarsorg lýst yfir í Sviss Óttast að um fjörutíu hafi látist á skemmtistaðnum Sór embættiseiðinn á niðurlagðri neðanjarðarlestarstöð Kirkja í Amsterdam alelda Sjá meira