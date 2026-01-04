Þingmaður Samfylkingarinnar segir að boðað hafi verið til fundar í utanríkismálanefnd Alþingis í fyrramálið til þess að fara yfir stöðuna í Venesúela og meta hvort ástæða sé til að hvetja til umræðu á vettvangi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um loftárásir Bandaríkjanna í fyrrinótt. Utanríkisráðherra Íslands neitar að fordæma árásina.
Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og nefndarmaður í utanríkismálanefnd Alþingis, greinir frá því á Facebook að fundur hafi verið boðaður í utanríkisnefnd Alþingis kl. 8.30 á morgun, mánudag, vegna ástandsins í Venesúela.
Íbúar í höfuðborginni Karakas vöknuðu í fyrrinótt við speningar þar sem Bandaríkin höfðu hafið árás á Venesúela í skjóli nætur. Harðstjórinn Nicolás Maduro, forseti landsins, var tekinn höndum ásamt eiginkonu sinni og þau flutt úr landi til New York þar sem þeirra beið ákæra fyrir fíkniefnahryðjuverk og kókaíninnflutning.
Sömuleiðis kom fram í máli Bandaríkjaforseta að Bandaríkin færu nú með stjórn í Venesúela um óákveðinn tíma sem hann útskýrði ekki nánar. Trump sagði að olían myndi „flæða sem skyldi“ og bandarískar olíusamsteypur myndu reisa við olíuframleiðsluinnviði landsins
„Þar sem staðan er í örri þróun er mikilvægt að viðbrögð íslenskra stjórnvalda líkt og okkar helstu bandamanna byggist á samráði og varfærni í ljósi loftárása á Venesúela,“ skrifar Dagbjört í Facebook-færslu sinni.
Kveðst hún taka undir áhyggjur sem meðal annars Magdalena Andersson, leiðtogi sænskra jafnaðarmanna og fyrrverandi forsætisráðherra, hefur lýst. „Alþjóðasamfélagið, ekki síst Evrópusambandið, þjónar nú því mikilvæga hlutverki að styðja við friðsamlegar lausnir með aðkomu þeirra sem hlut eiga að máli - í þessu tilfelli venesúelönsku þjóðinni.“
Staða lýðræðislegra stjórnarhátta, mannréttinda, virðingar fyrir alþjóðalögum og sjálfsákvörðunarrétti þjóða á alþjóðasviðinu sé grafalvarleg.
„Hér verður ekki gert lítið úr þeirri staðreynd að ógnarstjórn Nicolasar Maduros hefur haldið Venesúelabúum í heljargreipum. En alþjóðalög ber að virða, líkt og komið hefur skýrt fram í máli utanríkisráðherra Íslands,“ skrifar Dagbjört.
Í samtali við Vísi í gærkvöldi neitaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra að fordæma aðgerðir Bandaríkjanna. Þorgerður fagnaði brotthvarfi Maduros og hrósaði því hvað aðgerðin hafi verið vel skipulögð. Svandís Svavarsdóttir, fráfarandi formaður Vinstri grænna, brást einnig við og sagði viðbrögð utanríkisráðherra til skammar.
„Þessum gildum höfum við Íslendingar og Norðurlandaþjóðir hamrað á, og eigum að gera áfram,“ heldur Dagbjört áfram. Í því ljósi telji hún mikilvægt að utanríkismálanefnd fari vandlega yfir stöðuna á boðuðum fundi og að íslensk stjórnvöld meti hvort ástæða sé til að hvetja til umræðu á vettvangi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um fyrirliggjandi loftárásir og þá „alþjóðlegu keðjuverkun á ófriði“ sem kann nú að skapast í kjölfarið.