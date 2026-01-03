Fylgi Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn jókst um tvö prósentustig milli mánaða og nemur nú 35 prósentum í könnun Gallup frá því í desember. Samfylkingin tapar þremur prósentustigum. Sjálfstæðismenn gætu myndað borgarstjórnarmeirihluta með Viðreisn og Miðflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur mest fengið um 34 prósenta kosningu frá því eftir hrun.
Vísir hefur hluta af niðurstöðum úr þjóðarpúls Gallup undir höndum en þær hafa enn ekki verið gerðar opinberar. Rúmlega tólfhundruð manns svöruðu könnuninni, sem framkvæmd var í desember.
Þar bætir Sjálfstæðisflokkurinn við sig 2,2 prósentustigum frá því í nóvember og fylgið situr því í 35,5 prósentum. Viðreisn bætir við sig 1,1 prósentustigi og situr í 9,7 prósenta fylgi. Flokkur fólksins bætir við sig prósentustigi og hefur því 5 prósenta fylgi.
Fylgi Samfylkingarinnar fer niður um 3 stig og situr í 23 prósentustigum. Miðflokkurinn fer niður um 0,8 prósentustig og stendur því í 8,8 prósentum og fylgi Vinstri grænna lækkar um 0,9 prósent.
Fylgi Pírata helst óbreytt í 4,4 prósentum og fylgi sósíalista breytist heldur ekki og stendur í prósentum.
Núverandi meirihluti er því fallinn þar sem hann mælist aðeins með samtals 10 borgarfulltrúa; sex úr Samfylkingu og einn hver úr Sósíalistaflokknum, Flokki fólksins, Vinstri grænum og Pírötum.
Aftur á móti kæmust níu Sjálfstæðismenn í borgarstjórn sem gætu þá myndað hægri meirihluta með tveimur Miðflokksmönnum og tveimur Viðreisnarmönnum.
Framsókn nær ekki manni í borgarstjórn samkvæmt könnuninni. Sjálfstæðisflokkurinn nýtur mests fylgis í öllum aldurshópum, en aðeins prósentsmunur er á milli hans og Samfylkingar í yngsta aldurshópnum, 18-29 ára.
Sjálfstæðisflokkurinn heldur leiðtogaprófkjör í borginni 24. janúar og að svo stöddu hefur núverandi oddviti, Hildur Björnsdóttir, ein sagst sækjast eftir oddvitasætinu. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður og ráðherra, hefur aftur á móti verið orðaður við framboð.
Uppfært: Í eldri útgáfu fréttar kom fram að fylgi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hefði ekki mælst hærra síðan fyrir hrun en það er ekki rétt, hann mældist til dæmis með 43,1 prósenta fylgi í skoðanakönnun Gallup í febrúar árið 2012. Aftur á móti hefur hann ekki fengið eins góða kosningu síðan fyrir hrun, það mesta árið 2010 (33,61 prósent atkvæða).