Erlent

Banda­ríkin sprengja í höfuð­borg Venesúela

Agnar Már Másson skrifar
Donald Trump fyrirskipaði árásirnar.
Donald Trump fyrirskipaði árásirnar. AP

Bandaríkin réðust í morgun á Venesúela, að sögn bandarískra fjölmiðla. Íbúar höfuðborgarinnar Caracas í Venesúela vöknuðu upp við sprengingar.

Skömmu fyrir klukkan 2 að staðartíma (kl. 6 GMT) í morgun heyrðust sprengingar víða, að því er El País greinir frá. Sjónarvottar segjast við El País hafa heyrt í flugvélum á himni og séð reyk rísa upp úr herstöðvum við borgina, þar á meðal bækistöðum flughersins í Tiega Fierta og herstöðinni La Carlota.

CBS, Fox og Reuters hafa eftir bandarískum ráðamönnum, sem vildu ekki láta nafns getið, að Donald Trump hafi fyrirskipað árásirnar. 

Nicolas Maduro, forseti Venesúela, sagði Bandaríkin standa að baki árásunum.

Fulltrúar Hvíta hússins hafa aftur á móti neitað að tjá sig um málið opinberlega.

Spenna hefur aukist milli Bandaríkjanna og Venesúela undanfarið, einkum eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti og ríkisstjórn hans hófu að fyrirskipa loftárásir á venesúelska báta úti á hafi.  Trump sendi nýlega eitt stærsta herskip Bandaríkjanna að ströndum Venesúela en hann er sagður vilja skipta út Maduro.

Veistu meira? Ertu mögulega í La Caracas? Þú getur sent okkur fréttaskot hér.

„Þeir eru að sprengja Caracas,“ skrifar Gustavo Petro, forseti Kólumbíu, á samfélagsmiðla. „Látið heiminn allan vita að þeir hafa ráðist á Venesúela. Þeir eru að sprengja með loftskeytum.“

Vegfarendur hlaupa eftir að hafa heyrt sprengingar.AP

Trump hefur haldið því fram að þrýstingurinn sem þau beita Venesúela sé til að koma í veg fyrir eiturlyfjasmygl frá Venesúela. Maduro og Trump ræddu síðast 12. nóvember en í gær sagðist Maduro vera reiðubúinn í að ræða samkomulag til að berjast gegn eiturlyfjasmygli.

Maduro vill meina að Bandaríkin hafi framkvæmt árásirnar til að komast í olíubirgðir Venesúelabúa.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Venesúela Donald Trump Bandaríkin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið