Íslenskur maður lést í Úkraínu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. janúar 2026 21:04 Kjartan var 51 árs gamall. Facebook Íslenskur maður sem gekk í úkraínska herinn lést á víglínunni. Hann var 51 árs gamall og hafði verið í Úkraínu í tæpan mánuð. Bróðir hans staðfestir andlát hans. Kjartan Sævar Óttarsson var 51 árs gamall þegar hann lagði af stað frá Svíþjóð þar sem hann var búsettur til Úkraínu í því skyni að ganga í herinn. Í byrjun nóvember birti hann færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann sagðist fara til Úkraínu og bað um fjárframlög til að borga fyrir sjúkra- og hergögn. Barmmerki Kjartans bera fána Íslands, Úkraínu og hinna Norðurlandanna.Facebook „Eins og allir eru kannski farnir að skilja er frelsi og réttlæti ekki ókeypis. Í dag þarf maður að berjast fyrir því og verja það sem okkur hefur þótt sjálfsagt nánast frá fæðingu. Þar sem ég treysti því að aðrar þjóðir muni hjálpa Íslandi og Svíþjóð ef ráðist verður á okkur með óréttmætum hætti, finnst mér siðferðislega rétt að gera slíkt hið sama fyrir önnur lönd eins og Úkraínu. Þess vegna, eftir um það bil 4 vikur, held ég til Úkraínu," skrifaði Kjartan áður en hann hélt út. Sjöunda desember flaug hann frá flugvellinum í Gautaborg til Krakár og ferðaðist þaðan með rútu til Lvív í vesturhluta Úkraínu. Síðan þá er ekki ljóst hvar Kjartan hefur verið eða í hvaða tilgangi en gera má ráð fyrir því að einhverjum dögum síðar hafi hann verið sendur á víglínuna, en ekki er vitað hvar nákvæmlega eða hvaða hlutverki hann sinnti þar. Kjartan Sævar í Kraká þaðan sem hann ferðaðist austur til Úkraínu.Facebook Hörður Harðarson bróðir Kjartans birti færslu á samfélagsmiðlum fyrr í dag þar sem hann kvaðst hafa fengið þau skilaboð frá Kjartani að ekki yrði hægt að ná í hann næstu tvær vikurnar. Þau skilaboð bárust honum, að hans sögn, þann tuttugasta desember. Í dag hafi maður sem kvaðst hafa barist við hlið Kjartans sagt fjölskyldu hans að hann væri látinn. Seinna í kvöld greindi hann svo frá því undir sömu færslu að honum hefði borist staðfesting á andláti bróður síns. Málið er á borði borgaraþjónustu utanríkisþjónustu sem segir ekki unnt að veita upplýsingar um einstök mál. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Íslendingar erlendis