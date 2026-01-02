„Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 2. janúar 2026 14:46 Hugo Ekitike var heiðarleikinn uppmálaður í leiknum gegn Leeds. Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images Liverpool vildi fá vítaspyrnu snemma leiks gegn Leeds í gær þegar rifið var í framherjann Hugo Ekitike. „Bolti inn fyrir og Ekitiké tekur sér klárlega stöðu fyrir framan varnarmanninn. Ég sagði strax þegar sá þetta: Af hverju detturðu ekki?“ spurði þáttastjórnandi Messunnar, Ríkharð Óskar Guðnason. „Já það hefur alltaf verið þannig, því miður, að til þess að fá eitthvað þarftu að fara niður. Arne Slot hefur imprað á því hversu heiðarlegir þeir eru og eigi ekki að breytast. En þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur í fótbolta. Ég veit ekki af hverju Slot er að impra á því, að þeir séu svo heiðarlegir, þú færð ekkert fyrir það“ svaraði Kjartan Henry Finnbogason þá en ítrekaði að hann væri ekki að hvetja menn til að setja upp leiksýningar. „Mér finnst þetta bara ekki vera víti“ skaut Adda Baldursdóttir þá inn í. Dæmi hver fyrir sig en atvikið má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: Átti Liverpool að fá víti gegn Leeds? Enski boltinn Liverpool FC Leeds United Mest lesið Þá fáum við að vita meira um líf Schumacher eftir slysið Formúla 1 Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Enski boltinn Littler sættist við áhorfendur í salnum Sport Berst við krabbamein Fótbolti Sumir hneykslast á hegðun heimsmeistarans Sport „Hann verður alltaf númer eitt“ Sport Ungur leikmaður Metz slasaðist í sprengingunni Fótbolti Færir sig um set í Lundúnum Enski boltinn Giftu sig á gamlársdag Handbolti Mourinho grætti Cristiano Ronaldo í klefanum Fótbolti Fleiri fréttir „Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ „Bara plástur á sár, hann mun ekki vera þarna í mörg ár“ Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Færir sig um set í Lundúnum Skilur baulið hjá stuðningsmönnum vel Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Sunderland hjálpaði Arsenal með því að taka stig af Man. City „Mjög svekkjandi“ Líklegast að Chelsea ráði stjóra Strassborg Fyrsta mark Mateta í langan tíma dugði ekki Palace til að taka öll stigin Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Arsenal græddi á mistökum dómarans í 1-0 sigrinum á Everton Sjáðu Mateta skora fyrsta mark ársins 2026 Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Tók báða Íslendingana út af í hálfleik „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Andri Lucas missti af þriðja leiknum í röð og áfram markaleysi án hans Aganefndin í fríi og Romero fær að spila í dag Chelsea búið að reka Enzo Maresca Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Sjáðu allt það besta úr enska boltanum á árinu 2025 Alls ekki síðasti leikur Semenyo Segir dómarana bara hafa verið að giska Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Sjá meira