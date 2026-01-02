Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Valur Páll Eiríksson skrifar 2. janúar 2026 10:00 Ordonez í baráttunni við Gabriel Jesus í Meistaradeildinni í desember. Hann gæti barist við hann í ensku úrvalsdeildinni á nýju ári. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images Hinn ekvadorski Joel Ordóñez er sagður á leið til Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Liverpool hyggist þannig fjölga í fámennri varnarsveit liðsins. Ordóñez er 21 árs gamall miðvörður sem leikur með Club Brugge í Belgíu. Hann hefur leikið með liðinu frá árinu 2023 og varð með því belgískur meistari vorið 2024 og bikarmeistari síðasta vor. Hann hefur verið lykilmaður hjá liðinu þrátt fyrir ungan aldur og samhliða því leikið 14 landsleiki fyrir ekvadorska landsliðið. Liverpool hefur elst við Marc Guéhi, varnarmann Crystal Palace, síðan síðasta sumar en Lundúnaliðið kom í veg fyrir sölu hans til Bítlaborgarinnar á lokadegi félagsskiptagluggans í haust. Guéhi klárar samning sinn hjá Palace í sumar en er sagður vilja klára tímabilið með liðinu og finna sér nýtt félag í júlí fremur en nú í janúar. Chelsea, Bayern Munchen og Real Madrid hafa auga á Guéhi en stjórnarmenn Liverpool eru sagðir bjartsýnir að fá hann frítt næsta sumar þrátt fyrir áhuga annarsstaðar frá. Varnarlína liðsins er þunnskipuð en þeir Virgil van Dijk og Ibrahima Konaté hafa spilað flestalla leiki í miðvarðarstöðunni. Að Joe Gomez undanskildum er fátt um varaskeifur. Ítalinn ungi Giovani Leoni kom til Liverpool frá Parma í sumar en hann sleit krossband í deildabikarleik í haust og spilar ekki meira á leiktíðinni. Orðrómar um komu Ordóñez til að fjölga kostum Púllara í varnarlínunni hafa orðið sífellt háværari í breskum fjölmiðlum, til að mynda hjá Sky Sports. Mirror fullyrðir að gengið verði frá kaupunum á næstu dögum. Fregnir af kaupverði eru breytilegar en sagt er að Liverpool muni greiða Club Brugge á bilinu 35 til 45 milljónir punda fyrir þjónustu Ekvadorans. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Þá fáum við að vita meira um líf Schumacher eftir slysið Formúla 1 Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Enski boltinn Sumir hneykslast á hegðun heimsmeistarans Sport Ungur leikmaður Metz slasaðist í sprengingunni Fótbolti Mourinho grætti Cristiano Ronaldo í klefanum Fótbolti Öll augu á Ally Pally þegar barist er um sæti í úrslitaleiknum Sport Giftu sig á gamlársdag Handbolti Færir sig um set í Lundúnum Enski boltinn Áfall fyrir Heimi Hallgríms og drauminn um að komast á HM Fótbolti Kemst bakdyramegin inn í sína bestu grein á Ólympíuleikunum Sport Fleiri fréttir Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Færir sig um set í Lundúnum Skilur baulið hjá stuðningsmönnum vel Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Sunderland hjálpaði Arsenal með því að taka stig af Man. City „Mjög svekkjandi“ Líklegast að Chelsea ráði stjóra Strassborg Fyrsta mark Mateta í langan tíma dugði ekki Palace til að taka öll stigin Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Arsenal græddi á mistökum dómarans í 1-0 sigrinum á Everton Sjáðu Mateta skora fyrsta mark ársins 2026 Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Tók báða Íslendingana út af í hálfleik „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Andri Lucas missti af þriðja leiknum í röð og áfram markaleysi án hans Aganefndin í fríi og Romero fær að spila í dag Chelsea búið að reka Enzo Maresca Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Sjáðu allt það besta úr enska boltanum á árinu 2025 Alls ekki síðasti leikur Semenyo Segir dómarana bara hafa verið að giska Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Sjá meira