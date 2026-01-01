Fyrsta mark Mateta í langan tíma dugði ekki Palace til að taka öll stigin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. janúar 2026 19:29 Tom Cairney fagnaði jöfnunarmarki sínu fyrir Fulham með því að rífa sig úr treyjunni. Getty/Mike Hewitt Crystal Palace og Fulham byrjuðu nýtt ár með að gera 1-1 jafntefli í hörku Lundúnaslag í ensku úrvalsdeildinni á Selhurst Park í dag. Fyrsta mark leiksins og fyrsta mark ársins 2026 í deildinni skoraði Frakkinn Jean-Philippe Mateta. Það dugði þó ekki til sigurs. Tom Cairney jafnaði metin fyrir gestina tíu mínútum fyrir leikslok. Crystal Palace náði ekki að vinna leikinn en tókst að minnsta kosti að enda þriggja taphrinu sína. Fulham var á móti búið að vinna þrjá leiki í röð og slíta sig aðeins frá fallbaráttunni en sigurganga þeirra endaði í dag. Mateta kom Crystal Palace í 1-0 með marki á 39. mínútu. Mateta skallaði þá boltann í markið eftir frábæra fyrirgjöf frá Nathaniel Clyne. Frakkinn hafði ekki skorað mark í síðustu átta leikjum sínum en þetta var samt hans tíunda mark á tímabilinu. Jöfnunarmarkið var mjög lagleg afgreiðsla hjá Tom Cairney. Boltinn féll fyrir Cairney á vítateigslínunni og hann skrúfaði hann glæsilega í hornið. Dean Henderson gat ekkert gert við þessu skoti. Cairney reif sig úr treyjunni og hljóp til stuðningsmanna gestaliðsins til að fagna. Joachim Andersen, fyrrverandi leikmaður Crystal Palace, hefði átt að tryggja Fulham sigurinn með því sem hefði nánast verið síðasta spyrna leiksins, en hann þrumaði boltanum yfir þverslána. Enski boltinn Fulham FC Crystal Palace FC Mest lesið Giftu sig á gamlársdag Handbolti Sumir hneykslast á hegðun heimsmeistarans Sport Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Enski boltinn Varar íþróttafólk við ákveðinni tegund áfengis Sport Áfall fyrir Heimi Hallgríms og drauminn um að komast á HM Fótbolti Chelsea búið að reka Enzo Maresca Enski boltinn Ríkisstjórn Gabon setti fótboltalandsliðið sitt í bann Fótbolti Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Enski boltinn Enginn getur slökkt á þungarokkinu á HM í pílu Sport „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Enski boltinn Fleiri fréttir „Mjög svekkjandi“ Líklegast að Chelsea ráði stjóra Strassborg Sunderland-Manchester City: City getur unnið sjöunda leikinn í röð Fyrsta mark Mateta í langan tíma dugði ekki Palace til að taka öll stigin Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Arsenal græddi á mistökum dómarans í 1-0 sigrinum á Everton Sjáðu Mateta skora fyrsta mark ársins 2026 Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Tók báða Íslendingana út af í hálfleik „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Andri Lucas missti af þriðja leiknum í röð og áfram markaleysi án hans Aganefndin í fríi og Romero fær að spila í dag Chelsea búið að reka Enzo Maresca Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Sjáðu allt það besta úr enska boltanum á árinu 2025 Alls ekki síðasti leikur Semenyo Segir dómarana bara hafa verið að giska Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Sjá meira